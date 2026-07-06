Оновлено критерії для визначення критично важливими підприємств у сфері будівництва та туризму – Агентство відновлення

Міністерство розвитку громад і територій оновило критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування національної економіки, зокрема для компаній будівельної і туристичної сфери, повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Згідно із повідомленням, критерії оновлені в тому числі для підприємств, які виконують державні контракти у сфері будівництва захисних споруд, відновлення пошкоджених об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, а також компаній, що забезпечують логістику та експлуатаційне утримання доріг.

Так, для отримання чи підтвердження статусу критично важливого підприємства зі сфери будівництва, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, вони повинні мати два та більше відповідних чинних договорів, строк дії яких становить не менше шести місяців від дати звернення. Вони також мають підтвердити виконання договорів листами замовника, датованими не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати звернення, із зазначенням інформації щодо відсутності порушень умов відповідних договорів.

Будівельні підприємства, що виконують роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення (модернізації), об’єктів у визначених сферах інфраструктури повинні мати кількість застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату за останній звітний період (календарний місяць), не менше 20 осіб. Підприємства також повинні мати не менше двох чинних договорів, украдених не раніше, ніж за 60 днів від дати звернення, строк виконання робіт за якими становить не менше шести місяців від дати укладення, та вартість предмета кожного з яких дорівнює або перевищує 3 млн грн.

Крім того, для сфери проєктування відтепер введено критерій щодо тривалості працевлаштування виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, який становить не менше 6 місяців до дати звернення.

Підприємства, що здійснюють роботи чи надають послуги у сфері захисту об’єктів критичної інфраструктури та працюють із Службами відновлення в областях повинні мати не менше двох чинних договорів строком дії не менше трьох місяців від дати укладення. Вартість предмета договору має становити від 200 тис. грн для надання послуг, 1,5 млн грн – для проведення робіт.

Для підтвердження статусу критичності підприємства у сфері туризму мають надавати комплекс туристичних послуг на безоплатних чи пільгових умовах для військовослужбовців, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та інших пільгових категорій громадян у кількості не менше 300 осіб протягом року.

Для підприємств в авіаційній сфері прибраний критерій щодо наявності пасажирських повітряних суден ємністю не менше 100 місць.

Затверджений також чіткий перелік документів, необхідних для підтвердження відповідності статусу.

Як повідомлялося, 1 червня Кабінет міністрів оприлюднив постанову про зміни правил бронювання, серед яких підвищення з 1 вересня середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн та підтвердження статусу критичної важливості такого підприємства за оновленими критеріями до 1 вересня.