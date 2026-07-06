Обстежено 8 виведених з експлуатації європейських ТЕЦ з метою постачання обладнання в Україну – Шмигаль

Наразі українські енергетики разом з європейськими партнерами обстежили вже вісім виведених з експлуатації ТЕЦ у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії, Хорватії та Нідерландах для постачання вивільненого обладнання в Україну, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль у понеділок.

Разом з тим, за його словами, обладнання європейських ТЕЦ вже допомагає Україні зміцнювати енергетичну стійкість, зокрема, Міненерго провело 199 відвантажень устаткування, яке працює на енергооб’єктах у Вінницькій, Київській, Івано-Франківській, Миколаївській, Харківській, Чернігівській, Хмельницькій, Рівненській, Дніпропетровській та інших областях.

Особливо важливий внесок зробила Литва: через литовську енергокомпанію AB Ignitis Gamyba Україна отримала 152 партії обладнання.

"Співпраця з Ігналінською АЕС дозволила доставити ще 41 партію обладнання", – зазначив Шмигаль.

Важливу підтримку також надала Німеччина: завдяки RWE Power AG у рамках першого етапу співпраці було доставлено шість партій обладнання до компаній з центральних, західних областей, Києва та Харкова.

"Зараз працюємо з Латвією. Ведемо активну роботу щодо переміщення обладнання з Ризької ТЕЦ-2. Позиції, які цікавлять українські компанії, вже визначені. Також визначено суму й джерело коштів, необхідні для демонтажу відповідного обладнання", – доповнив перший віце-прем’єр.