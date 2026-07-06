Кабмін розподілив 8,3 млрд грн резерву для сектору безпеки й оборони – Свириденко

Кабінет міністрів розподілив 8,3 млрд грн із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки й оборони, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Фінансування отримають СБУ, ГУР Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв’язку. Кошти буде спрямовано на оборонні й безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона наголосила, що додаткове фінансування необхідно, щоб Сили оборони мали все для захисту України та ефективної відповіді на російський терор.