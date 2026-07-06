IFC може розділити з ОТП Банком ризики за кредитним портфелем на EUR100 млн

Міжнародна фінансова корпорація IFC розглядає можливість взяти на себе до 50% ризику за портфелем кредитів та інших кредитних інструментів ОТП Банку обсягом до EUR100 млн для малого та середнього бізнесу (МСБ) і більших компаній в Україні.

Як зазначається у матеріалах корпорації, рада директорів IFC планує розглянути проєкт 20 липня 2026 року.

Проєкт є частиною програми дій щодо підвищення економічної стійкості України (ERA) та передбачає створення нефінансованого механізму розподілу ризиків.

Щонайменше 60% портфеля планують спрямувати на проєкти у сфері відновлюваної енергетики, енергоефективності та кліматично орієнтованого сільського господарства, а також на кредитування окремих категорій бізнесу з недостатнім доступом до фінансування.

Серед таких позичальників – агропідприємства, компанії у власності жінок, а також підприємства, якими керують молоді люди чи ветерани або які їх працевлаштовують.

Водночас не менш як 50% усього портфеля має припадати на відновлювану енергетику, енергоефективність і кліматично орієнтоване сільське господарство.

IFC також планує надати ОТП Банку консультаційну підтримку для розвитку сталого фінансування, зокрема проєктів із пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них.

Окремий консультаційний проєкт має допомогти банку збільшити кредитування цих категорій бізнесу.

ОТП Банк з 1 червня 2006 року є 100% "дочкою" угорського OTP Bank Plc. Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 травня 2026 року із загальними активами 142,23 млрд грн ОТП Банк займав 10-е місце серед 58 банків України.