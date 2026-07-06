Гетманцев закликав бізнес активніше подавати заявки на страхування воєнних ризиків для розширення фінансування програми у 2027р.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав українських підприємців активніше користуватися державною програмою страхування воєнних ризиків, оскільки поточна низька кількість заявок не дозволить збільшити її фінансування у державному бюджеті на 2027 рік.

"Обсяг виділених коштів буде продиктований саме запитом бізнесу, а запиту ми поки що не бачимо, бо там менше 300 заявок. Така цифра просто не дозволить мені подати правку до бюджету-2027 та відстоювати її, адже виділяти 2 млрд грн замість 1 млрд грн для 300 суб’єктів господарювання – це неадекватне рішення", – наголосив Гетманцев.

За його словами, наразі державна підтримка працює за двома напрямами: страхування через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) для прифронтових територій за доступними тарифами, а також компенсація вартості різниці страхової премії компаніям при страхуванні воєнних ризиків.

Гетманцев зазначив, що програма вже є діючою і держава здійснила перші три повні виплати з погашення збитків. Він порівняв нинішню ситуацію із початком запуску кредитної програми "5-7-9%" у 2020 році, коли бізнес "вимагав дешевих грошей", але тривалий час не укладав договори, доки не спрацював ефект рекомендацій від підприємця до підприємця.

Голова профільного комітету закликав бізнес-спільноту вивчити умови програми, а у разі виявлення недоліків – звертатися до нього безпосередньо для подальшого коригування механізму.

Як повідомлялося з посиланням на Гетманцева, на реалізацію програми страхування воєнних ризиків з держбюджету було виділено 1 млрд грн. Наприкінці червня кількість погоджених заявок становила 130 із 221 поданої, а лідерами за зверненнями були Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області.