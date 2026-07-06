Запуск еАкцизу з 1 листопада під загрозою через неготовність ІТ-системи, хоча бізнес вже витратив кошти на підготовку – Гетманцев

До обов’язкового запровадження електронної системи простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (еАкциз) залишилося менше ніж чотири місяці, однак повноцінне промислове тестування платформи досі не розпочалося, що створює ризик зупинки підакцизної галузі з 1 листопада, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Бізнес зацікавлений в запуску... Я знаю, що тільки ритейл витратив 200 млн грн на програмне забезпечення. Я переконаний в тому, що тютюн і горілка ще більше. Це величезні гроші, витрачені на впровадження цього програмного забезпечення, яке не працює з вини Міністерства цифрової трансформації", – сказав очільник комітету Ради на форумі "Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи" у Києві в понеділок.

За словами Гетманцева, через неготовність ІТ-платформи з 1 листопада під загрозою зупинки опинилася вся підакцизна галузь та ритейл. Він нагадав, що наприкінці 2025 року Верховна Рада вже переносила терміни впровадження системи на 10 місяців за письмовим клопотанням Мінцифри, яке визначало цей період як достатній для розробки.

Гетманцев додав, що подальші рішення щодо реформи будуть прийматися виключно після "політичних рішень про відставки непрофесійних людей, керівництва Мінцифри, які довели до такого стану і бізнес, і систему адміністрування еАкцизу".

Як повідомлялося, раніше провідні бізнес-асоціації, серед яких Американська торговельна палата в Україні (ACC), Міжнародна торгова палата в Україні (ICC Ukraine), Федерація роботодавців України (ФРУ), Спілка українських підприємців (СУП), "Укрводка" ("Укргорілка") та Український фуд-ритейл альянс (UFRA), звернулися до профільного комітету з попередженням про ризики запуску еАкцизу з 1 листопада 2026 року через затримки з передачею програмного забезпечення для тестування. За оцінками Гетманцева, запуск системи має принести бюджету близько 50 млрд грн від детінізації ринку.