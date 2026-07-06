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Економіка

У Харкові немає ажіотажу на ринку пального – мер

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У Харкові немає ажіотажу на ринку пального – мер

У Харкові немає ажіотажу на ринку пального попри систематичні цілеспрямовані ворожі удари по АЗС, заявив міський голова Ігор Терехов.

"Ніякого ажіотажу в Харкові немає – пальне є, працюють АЗС. Так, дуже багато АЗС було пошкоджено і попереднього тижня, і минулого тижня, і сьогодні ще один випадок (удару по АЗС – ІФ-У). АЗС працюють згідно з регламентами: коли лунає повітряна тривога, припиняють свою роботу", – сказав Терехов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, міська влада працює щодо надання рекомендацій з додаткових заходів безпеки на АЗС.

"Ми неодноразово вже спілкувалися з власниками мереж, є певні розробки щодо захисту АЗС, і деякі їх уже впроваджують. Крім того, ми дослухаємося до порад військових, аби розробити чіткий алгоритм, як робити, щоб унеможливити пошкодження АЗС", – сказав Терехов.

#харків #ринок #пальне
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