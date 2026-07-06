Рада наприкінці серпня може розглянути новий Митний кодекс у 1-му читанні та ухвалити його до кінця року - Гетманцев

Проєкт нового Митного кодексу може бути внесений для розгляду у першому читанні Верховною Радою у кінці серпня, а в цілому може бути ухвалений до кінця року, як це передбачено зобов’язаннями перед Європейським Союзом, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми плануємо його (проєкт Митного кодексу - ІФ-У) внести на перше читання у кінці серпня, у другому читанні ми плануємо його прийняти, так як зобов’язані, до кінця року. Це важко, бо це надвеликий документ, дуже великий документ, і до нього багато питань, як до будь-якого великого документа", - розповів Гетманцев в ході форуму "Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи" у Києві в понеділок.

Гетманцев підкреслив, що це великий і глибокий документ, у якому повністю перезапускається термінологія та вводяться європейські митні процедури, через що до нього є багато питань. У зв’язку з цим голова комітету закликав до широкої участі в обговоренні проєкту, щоб уникнути можливих помилок при його прийнятті.

Окремо нардеп звернув увагу на наявність політичних питань навколо кодексу, зокрема щодо надання митниці оперативно-розшукових повноважень. За його прогнозами, з високою часткою ймовірності законопроєкт буде проголосований у першому читанні без цих змін, оскільки розширення силових функцій наразі є передчасним і можливе лише після завершення реформи відомства та зростання рівня довіри з боку бізнесу.

Як повідомлялося, Гетманцев вважав надання Державній митній службі (ДМС) правоохоронних функцій, зокрема права на оперативно-розшукову діяльність, передчасним. Він вважає, що це рішення може розглядатися лише після повної реформи відомства та підвищення рівня довіри бізнесу до нього. Таке рішення, на його думку, також може призвести до дублювання повноважень Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке створювалося як єдиний правоохоронний орган для боротьби з економічними злочинами, щоб уникнути тиску на бізнес з боку різних відомств.

"Спочатку реформа - потім повноваження. Точно не навпаки. Я прогнозую, що з високою часткою ймовірності цей законопроєкт навіть у першому читанні буде проголосований без цих змін", - заявляв голова комітету.

Як повідомлялося, уряд зареєстрував у парламенті проєкт нового Митного кодексу для адаптації законодавства до стандартів ЄС 28 травня. Прийняття цього документа є умовою надання Україні третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС обсягом близько EUR1,45 млрд.