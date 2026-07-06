МХП планує залучити $16,8 млн на будівництво когенераційної установки на лушпинні соняшнику

Агрохолдинг МХП планує залучити $16,8 млн для реалізації проєкту будівництва когенераційної установки потужністю 10 МВт на соняшниковому лушпинні у Вінницькій області, йдеться в інвестиційному каталозі Ukraine Investment Guide 2026, презентованому на Ukraine Recovery Conference 2026 (URC2026) у Гданську.

Загальний бюджет проєкту становить $21,1 млн, із яких $4,3 млн компанія готова профінансувати власним коштом, тоді як $16,8 млн планує залучити у формі акціонерного капіталу або проєктного фінансування.

Проєкт передбачає будівництво когенераційної установки, яка використовуватиме соняшникове лушпиння як біопаливо для виробництва електроенергії. Плановий обсяг генерації становитиме 233 ГВт·год "зеленої" електроенергії на рік, розрахунковий IRR – 18,4%.

Електроенергію планують постачати розташованим поруч олійноекстракційному та комбікормовому підприємствам, а надлишок реалізовувати на оптовому ринку електроенергії України.

У каталозі зазначається, що техніко-економічне обґрунтування вже затверджене, земельна ділянка перебуває в оренді, а проєкт перебуває на стадії передпроєктних рішень та визначення необхідного обладнання. Початок експлуатації заплановано на 2029 рік.

Як повідомлялось, у 2024 році МХП ввела в експлуатацію 18 МВт когенераційних установок і побудувала близько 15 МВт сонячних електростанцій для власних потреб.

У 2025 році МХП розпочала комерційне виробництво скрапленого біометану (Bio-LNG) та здійснила перший експорт українського Bio-LNG до ЄС. Компанія понад 10 років інвестує у розвиток біоенергетики та управляє одним із найбільших у Європі портфелів біогазових проєктів.

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій – має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи, які об’єднують понад 39 тисяч працівників. МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу і є лідером з виробництва курятини у Європі за даними WattPoultry. Розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "М’ясомаркет" і заклади Döner Маркет. Земельний банк становить 350 тис. гектарів у 12 областях України.

Агрохолдинг за підсумками 2025 року збільшив чистий прибуток на 29,9% – до $187 млн за зростання виручки на 24%, до $3 млрд 766 млн. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі з 2008 року, її капіталізація наразі складає близько $1,07 млрд.