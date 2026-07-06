Мережі АЗК повідомляють про нові російські обстріли їхньої інфраструктури за останні дні

За останній місяць військові РФ атакували приблизно 100 автозаправних комплекси в низці областей, але стратегія на позбавлення України пального провальна, вважає маркетинг-директор БРСМ Олександр Мельничук.

"За останній місяць в Україні було атаковано приблизно 100 АЗС різних мереж. У нашій мережі БРСМ-нафта – 8 прильотів", – написав Мельничук у Facebook, зазначивши, що до атак в Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській областях додалися атаки в Одеській та Миколаївській.

При цьому, він наголосив, що стратегія на позбавлення України пального та підрив боєздатності через руйнування АЗК "взагалі не працює". За його словами, військова техніка не заправляється на цивільних АЗС, що це базовим фактом військової логістики.

Стосовно забезпечення пальним цивільного населення, то, як зазначає Мельничук, Україна має дуже розвинуту логістику та завжди знайде альтернативу стаціонарним АЗК.

"Україна – не Крим. Логістику не заблокувати. Кримська схема працювала тому, що півострів має два в’їзди. Перекрити – і готово. Україна – це тисячі кілометрів доріг, сотні маршрутів постачання. Якщо закривається АЗС, пальне негайно починає відпускатися з бензовозів напряму споживачу. Відстежити тисячі одиниць рухомого складу по тисячах маршрутів фізично неможливо", – висловив думку маркетинг-директор БРСМ.

При цьому він підкреслив, що ринок перебудовується швидше, ніж летить Shahed.

"Оптові поставки, мобільні точки видачі, перерозподіл між регіонами – все це вмикається автоматично", – наголосив він.

Зі свого боку Мережа АЗК Socar повідомила, що в неділю сталося влучання трьох ударних БпЛА типу Shahed по її об’єкту в Миколаївській області (с. Нечаяне), внаслідок чого було пошкоджено будівлю АЗК. Вона звернула увагу на ефективність мобільних укриттів на АЗК, завдяки яким вдається уникати людських жертв.

​"Завдяки превентивним безпековим заходам, чіткому слідуванню інструкціям повітряної тривоги та наявності захисної споруди вдалося уникнути найгіршого – на момент удару всі перебували в укритті, тому обійшлося без людських жертв", – написала мережа у Facebook.

​SOCAR підкреслила, що системно та масштабно реалізувала проєкт із будівництва та облаштування укриттів безпосередньо на автозаправних комплексах. ​Виходячи з її повідомлення, вона має укриття на приблизно 20 локаціях у Дніпрі, в Одесі та області, в Миколаєві та області, а також в Житомирській, Львівській, Рівненській, Черкаській областях.

Згідно з її повідомленням, усі локації, обладнані верифікованими захисними спорудами, мають спеціальне маркування у мобільному застосунку SOCAR, а укриття відкриті цілодобово для кожного, хто потребує захисту під час повітряної тривоги.

Про обстріли АЗК останніми днями повідомив і голова правління ПАТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Згідно з його повідомленням у Facebook, за 2-3 липня РФ атакувала три АЗК – по одному на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Харківщині.

За його словами, найстрашнішими були наслідки удару по АЗК в Миколаївській області, атакованій реактивним БПлА типу Shahed.

"Ворожий дрон влучив в навіс над паливно-роздавальною колонкою. В результаті удару одна людина загинула. Ще двоє людей, зокрема й помічник оператора АЗК, поранені, зараз вони в лікарні та отримують усю необхідну допомогу. Також значно пошкоджене обладнання, згоріли автівки, зруйнована будівля", – описав ситуацію Кукура.

Крім того, внаслідок удару трьома дронами типу Shahed по АЗК на Харківщині, її будівлю та наземне обладнання повністю зруйновано.

Як повідомлялося, наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів (АЗК). Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

В коментарі Енрегореформі СЕО Prime Group Дмитро Льоушкін висловив думку, що Україна на період воєнного часу має дозволити мобільні АЗС насамперед у прифронтових регіонах, натомість питання створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів дуже неактуальне з безпекових міркувань.

Мережа АЗК ОККО за останні два місяці внаслідок обстрілів РФ втратила чотири нафтобази, вісім АЗК були тією чи іншою мірою пошкоджені, повідомив CEO Group Василь Даниляк.

Тростяненька міська рада Сумської області через пошкодження обстрілами РФ стаціонарних автозаправних станцій інформувала жителів громади про розгортання мобільних автозаправних точок, наголошуючи, що відпуск пального здійснюватиметься тільки за готівку.

Співзасновник найбільшого українського логістичного оператора "Нова пошта" Володимир Поперешнюк зазначив, що постійні обстріли Росією українських АЗС роблять терміновою потребу децентралізації та розподілення точок продажу палива, щоб швидко ускладнити ворогу можливість руйнувати інфраструктуру та логістику. За його словами, настав час для скасування ліцензій на продаж пального, треба відкривати багато нових точок продажу – від малих, мобільних станцій до навіть бочок і каністр.