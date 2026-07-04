Співзасновник "Нової пошти" пропонує скасувати ліцензії на продаж пального у відповідь на обстріли Росією АЗС

Постійні обстріли Росією українських АЗС роблять терміновою потребу децентралізації та розподілення точок продажу палива, щоб швидко ускладнити ворогу можливість руйнувати інфраструктуру та логістику, вважає співзасновник найбільшого українського логістичного оператора "Нова пошта" Володимир Поперешнюк.

"Настав час для скасування ліцензій на продаж пального… треба відкривати багато нових точок продажу – від малих, мобільних станцій до навіть бочок і каністр", – написав він у Facebook у суботу.

На думку Поперешнюка, підприємці вмить впораються з цим завданням, але їм заважають ліцензії та регулювання паливної галузі, через які виникає ризик нового паливного дефіциту та колапсу логістики.

"Тому треба терміново скасувати регулювання та ліцензії на роздрібну торгівлю паливом, його зберігання, принаймні у прифронтових областях, а краще по всій країні", – підсумував співвласник "Нової пошти".

Наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні через російські удари згоріло понад 150 автозаправних комплексів (АЗК). Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

Вже після цього у ніч на 1 липня була атакована АЗК WOG у Дніпропетровській області, внаслідок якої загинула операторка. Всього у цю ніч, за даними голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, окупанти атакували п’ять АЗС в області. За його словами, до цього також були удари по заправках в області, а за останні тижні подібні атаки були у Харківській, Миколаївській, Херсонській областях.

Мережа АЗК ОККО за останні два місяці внаслідок обстрілів РФ втратила чотири нафтобази, вісім АЗК були тією чи іншою мірою пошкоджені, повідомив CEO Group Василь Даниляк 1 липня.

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про низку ударів російських окупантів по території області, три з який прийшлися саме на АЗС.

В ніч на 2 липня російським обстрілом в Києві, за словами глави Мінекономіки Олексія Соболева, була пошкоджена нафтобаза в Києві. За даними міністерства, 350 тонн нафтопродуктів та емульсії потрапили в озеро Кирилівське.

"Одразу три АЗС щойно атаковані в Пирятині – це кордон Полтавської і Київської областей. Ще дві горять в Сумах. Мінімум одна згоріла сьогодні в Харкові. Upd: атакована ще одна станція південніше Пирятина", – написав вдень 3 липня директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн у Facebook.

"Дуже скоро є ризик побачити масову картинку аналогічну до російської – тільки в них нема бензу, а у нас паливної інфраструктури", – написала у суботу у Facebook радниця Офісу президента Вікторія Страхова після аналізу "ситуації з виносом системи паливного забезпечення вздовж смуги фронту та створення росіянами "буферної зони" з наших найбільших міст".

За словами радниці, вона провела 40 хвилинну розмова з одним СЕО – "мастадонтом ринку". "Й є варіанти – однак про них же не будеш писати", – додала Страхова.

Тростянецька міська рада Сумської області 2 лютого через пошкодження обстрілами РФ стаціонарних АЗС проінформувала жителів громади про розгортання мобільних автозаправних точок, наголошуючи, що відпуск пального здійснюватиметься тільки за готівку.

"…відпуск пального буде здійснюватися за допомогою невеликих автозаправних автомобілів", – йшлося в повідомленні міськради в Телеграм у четвер.

Місця розташування мобільних автозаправок будуть змінюватися, щоб не допустити враження агресором, а автозаправник не перебуватиме на одному місці тривалий час. Під час повітряної тривоги відпуск пального не здійснюватиметься. Про відпуск пального та переміщення точок повідомлятиметься в Телеграм-каналі ради.