Мережа пунктів екологічного контролю в Україні зросла до 12 після відкриття нового пункту в Яремче

Пункт екологічного контролю (ПЕК) відкрився у Яремче (Івано-Франківської обл.), таким чином загальна кількість в Україні збільшилася до 12, повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Карпатський регіон є одним із найцінніших природних комплексів України, який водночас зазнає значного антропогенного навантаження через розвиток туризму та розбудову інфраструктури. Відкриття ПЕК забезпечить ефективні превентивні заходи, оперативне реагування на порушення вимог природоохоронного законодавства та захист природних екосистем Карпат", - підкреслюють в міністерстві.

Зазначається, що новий ПЕК працюватиме на території Яремчанської міської громади. До зони його відповідальності також увійдуть Поляницька, Ворохтянська та Верховинська територіальні громади, що охоплюють 31 населений пункт загальною площею понад 1292 кв. км.

Інспектори пункту здійснюватимуть заходи контролю, фіксуватимуть факти незаконних рубок, джипінгу, засмічення земель та забруднення водойм. Для оперативної фіксації правопорушень фахівці використовуватимуть сучасні технічні засоби, зокрема безпілотні літальні апарати (БПЛА) та обладнання для фото- і відеофіксації.

В міністерстві додали, що ПЕК функціонують уже в шести округах: Центральному (Черкаська та Полтавська обл.), Поліському (Житомирська та Рівненська обл.), Південно-Західному (Одеська та Миколаївська обл.), Карпатському (Івано-Франківська та Чернівецька обл.), Столичному (Київська обл.) та Придніпровському (Дніпропетровська та Кіровоградська обл.).

Проєкт реалізується на базі Державної екологічної інспекції в межах Стратегії реформування державного екологічного контролю до 2029 року. ПЕК є складовою реформи екологічного нагляду, яка передбачає перехід від каральної моделі контролю до системи запобігання правопорушенням. Координацію процесу здійснює Мінекономіки.