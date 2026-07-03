Кабмін полегшив перебронювання критично важливих підприємств, які відповідають критеріям

Підприємства, критерії критичності яких під час перегляду міністерствами, відомствами та військовими адміністраціями під час перегляду були збережені, зможуть фактично автоматично підтвердити свій статус та раніше отриманий строк бронювання на період після 1 вересня цього року, за єдиної умови – подання до 10 серпня довідки про підвищення середньої зарплати на підприємстві з 2,5 до 3 мінімальних, або з 21,618 тис. грн до 25,94 тис. грн.

Відповідну постанову №862 Кабінет міністрів прийняв 1 липня та опублікував на своєму сайті, нею внесені зміни до постанови №692 від 30 травня, згідно з якою до 1 вересня всі підприємства мають пройти процедуру перебронювання відповідно до переглянутих критеріїв.

Також уряд уточнив за яким єдиним місцем роботи враховується сумісник, який створює квоту для бронювання, – там, де строк трудових відносин є найбільшим.

Окрім того згідно з прийнятими змінами державний орган, який надав статус критично важливого підприємства, зможе через портал "Дія" бачити інформацію про загальну кількість військовозобов’язаних та заброньованих, встановлений та кількість працівників, заброньованих понад ліміт, тоді як раніше в них ця інформація була від самого підприємства.

Ще одним нововведенням стало зняття обмеження щодо подання підприємством документів через портал "Дія" не частіше ніж один раз на п’ять календарних днів.

Також Кабмін розширив винятки із зарплатної умови для бронювання: її не застосовуватимуть ще й до працівників операторів систем розподілу, вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств, а також окремих підприємств енергетики.

Додатково уряд розширив перелік критично важливих підприємств за рахунок підприємств, які створюють, модернізують, адмініструють та забезпечують функціонування інформаційних систем Міноборони на підставі договорів і без використання бюджетних коштів.

Згідно з постановою, у системі резерв до проходження перебронювання підприємством крайнім терміном бронювання працівника буде вказано 1 вересня.

До цієї дати Міноборони та Мінцифри також мають забезпечити електронну взаємодію державних реєстрів, щоб інформація про статус критично важливого підприємства, ліміти бронювання та строки відстрочок автоматично передавалася між державними інформаційними системами.