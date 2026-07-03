Переважна більшість мереж суші в Україні працює нелегально через подрібнення на ФОП – Гетманцев

Переважна більшість мереж суші в Україні працює нелегально, подрібнюючись на фізичних осіб-підприємців (ФОП) для ухилення від сплати податку на додану вартість (ПДВ), повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Мережі, які працюють з мільярдними оборотами в Україні, взагалі не існують юридично і повністю подрібнені на ФОПів. При цьому ці мережі мають надсучасний маркетинг, мають прекрасні сайти, через які приймають інтернет-замовлення, і рекламують свою діяльність. Зазначені мережі декларують відповідальну позицію, водночас не сплачуючи податки, які повністю сьогодні йдуть на армію", – наголосив парламентар у відео в Youtube.

Очільник комітету наголосив, що переважна більшість мереж суші в Україні працюють нелегально, подрібнюючись на ФОПів для ухилення від сплати податку на додану вартість (ПДВ), попри мільярдні обороти.

Гетманцев навів два приклади мереж, зокрема, Osama Sushi, який має 170 закладів у 91 місті. Ця мережа подрібнена на 850 ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Минулого року компанія сплатила до держбюджету 1,4 млн грн, а роком раніше – 139 тис. грн. Водночас добросовісні платники в цій галузі при вчетверо меншому обороті сплачують 210 млн грн на рік.

Нардеп додав, що втрати держави та місцевих громад від виплати зарплат у конвертах у цій мережі становлять 368 млн грн на рік, оскільки працівники офіційно декларують зарплату в 8 тис. грн при середній по галузі для сушиста 44,5 тис. грн. Загальні річні втрати від ухилення від оподаткування цією мережею оцінюються в 1,5-2 млрд грн.

Інша мережа – SushiStory (раніше Суші Wok), яка наразі налічує 54 точки в Україні, за даними Гетманцева, використовує 162 ФОПи другої групи та три ФОПи третьої групи. Збитки держави від діяльності цього бренду становлять 272,5 млн грн на рік.

Голова комітету наголосив, що ринок суші можна вести повністю у "білу", оскільки в Україні є компанії, які працюють на одній юридичній особі та сплачують ПДВ.

Гетманцев повідомив, що разом із зібраними матеріалами, чеками та фотофіксацією вже офіційно звернувся до Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державної податкової служби (ДПС) з вимогою провести перевірки, а також закликав рестораторів припинити практику подрібнення бізнесу.