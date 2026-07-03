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Економіка

У червні енергетики відновили електропостачання для майже 4 млн споживачів – Міненерго

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У червні енергетики відновили електропостачання для майже 4 млн споживачів – Міненерго

Протягом червня енергетики повернули світло для майже 4 млн споживачів, яких було знеструмлено внаслідок російських атак та бойових дій, повідомило Міністерство енергетики України у п’ятницю.

"Найбільшу кількість споживачів заживлено у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях та місті Києві", – зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, протягом травня цього року енергетики відновили електропостачання для понад 4 млн споживачів.

Загалом від початку 2026 року українські енергетики повернули світло понад 22 млн споживачів, яких було знеструмлено внаслідок бойових дій та російських атак.

#електропостачання #відновлення
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