Уряд визначив кандидатури на заміну двох звільнених членів наглядради "Енергоатома"

Уряд визначив кандидатури на заміну двох ексчленів наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" Бріса Боюона та Патріка Фрагмана, які припинили виконання повноважень 1 червня цього року за власним бажанням.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

"Ми застосували дуже швидку процедуру добору і вже 1 липня визначили двох членів на заміну, вже таке рішення урядом прийнято", – сказав він.

Разом з тим міністр не назвав прізвища відібраних кандидатур.

Як стверджує Соболєв, наглядрада "Енергоатома" успішно функціонує попри тимчасово неповний склад, зокрема, за останній місяць НР відібрала міжнародних рекрутерів та оголосила конкурс на CEO.

"Наступного тижня очікуємо оголошення конкурсу на фінансового директора і директора з ядерної безпеки компанії", – зазначив він.

Як повідомлялося, Бріс Боюон (обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy) та Патрік Фрагман (колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company) достроково припинили виконання повноважень членів НР "НАЕК "Енергоатом" 1 червня у зв’язку з особистими професійними та сімейними обставинами.

Представниками держави в НР "Енергоатома" були обрані заступники міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів та Дарія Марчак, а також державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін.

2 січня номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової НР НАЕК "Енергоатом". Ними стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Боюон.