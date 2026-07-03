Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Уряд визначив кандидатури на заміну двох звільнених членів наглядради "Енергоатома"

2 хв читати
Додати як джерело
Уряд визначив кандидатури на заміну двох звільнених членів наглядради "Енергоатома"

Уряд визначив кандидатури на заміну двох ексчленів наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" Бріса Боюона та Патріка Фрагмана, які припинили виконання повноважень 1 червня цього року за власним бажанням.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

"Ми застосували дуже швидку процедуру добору і вже 1 липня визначили двох членів на заміну, вже таке рішення урядом прийнято", – сказав він.

Разом з тим міністр не назвав прізвища відібраних кандидатур.

Як стверджує Соболєв, наглядрада "Енергоатома" успішно функціонує попри тимчасово неповний склад, зокрема, за останній місяць НР відібрала міжнародних рекрутерів та оголосила конкурс на CEO.

"Наступного тижня очікуємо оголошення конкурсу на фінансового директора і директора з ядерної безпеки компанії", – зазначив він.

Як повідомлялося, Бріс Боюон (обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy) та Патрік Фрагман (колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company) достроково припинили виконання повноважень членів НР "НАЕК "Енергоатом" 1 червня у зв’язку з особистими професійними та сімейними обставинами.

Представниками держави в НР "Енергоатома" були обрані заступники міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів та Дарія Марчак, а також державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін.

2 січня номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової НР НАЕК "Енергоатом". Ними стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Боюон.

#енергоатом #наглядова_рада
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очіку…

Читати
Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

На тлі ескалації напруженості між США та Іраном і уповільнення постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку ціни на нафту в понеділок зросли після …

Читати
План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

Забезпечення зовнішнього фінансування бюджету України та її оборонних потреб на цей та наступні роки були основною метою делегації Міністерства фінан…

Читати