Уряд спільно з ОВА та ринком напрацьовує механізми забезпечення пальним регіонів на тлі ударів по АЗК та нафтобазах – Соболев

Міністерсто економіки, довкілля та сільського господарства спільно з обласними воєнними дміністраціями, Міністерством енергетики а учасниками ринку напрацьовують механізми забезпечення пальним регіонів на тлі пошкоджень та руйнувань РФ АЗК та нафтобаз, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Ми дуже детально працюємо з ОВА, Міненерго та ринком, консультації відбуваються щоденно, щоб у різних регіонах напрацювати моделі, які допоможуть нам забезпечити їх пальним, розподілити його в регіонах, захистити АЗК. Також дискутується питання підвезення пального з коліс, без накопичення ресурсу", – сказав Соболев під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

Крім того, за його словами, з учасниками ринку обговорюється механізм страхування чи, можливо, створення спільного фонду, який дозволить компенсовувати витрати чи фінансувати окремі заходи, які будуть вживатися на ринку. Соболев не став їх озвучувати з міркувань безпеки, але наголосив, що питання забезпечення пальним є одним з пріоритетних для уряду.

При цьому він наголосив, що "дефіциту пального в Україні немає, ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює".

Як повідомлялося, 2 липня Тростяненька міська рада Сумської області через пошкодження обстрілами РФ стаціонарних автозаправних станцій інформувала жителів громади про розгортання мобільних автозаправних точок, наголошуючи, що відпуск пального здійснюватиметься тільки за готівку.

Наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів (АЗК). Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

Зі свого боку директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко написав у своєму Facebook у п’ятницю, 3 липня, що проблема обстрілів АЗК та нафтобаз вже досягла рівня національної безпеки, оскільки за відсутності нафтопродуктів не може існувати цивільна інфраструктура. Крім того, як він зазначив, на прифронтових територіях також заправляють автомобілі військові, поліцейські, ДСНС, швидка допомога.

На його думку, необхідно терміново внести зміни у нормативні акти щодо надання дозволу працювати мобільним АЗС, а також скасувати авансовий платіж на прибуток для усіх мереж у прифронтових областях.