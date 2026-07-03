"Нафтогаз" з Нацполіцією викрили схему втручання в газові лічильники, одного фігуранта справи затримано – Корецький

Група "Нафтогаз" спільно з Національною поліцією України виявили та викрили організовану схему втручання в газові лічильники з метою зменшення показників обсягу споживання, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Викрито масштабну схему з втручання в газові лічильники, яка діяла практично по всій країні. Схема негідна за своєю суттю: з одного боку – зловмисники, які пропонували такі лічильники, з іншого – підприємці та побутові споживачі, які свідомо купували й встановлювали ці незаконні прилади, добре розуміючи наслідки своїх дій", – написав Корецький у Facebook.

За його словами, наразі двом фігурантам оголошено підозру, одного затримано.

Корецький зазначив, що "Нафтогаз" буде добиватися повної компенсації завданих збитків, а фахівці ТОВ "Газорозподільні мережі України" залучені до демонтажу незаконних приладів.

"Ми й надалі жорстко боротимемося з будь-якими махінаціями та схемами, що призводять до крадіжки газу. Особливо в умовах воєнного стану. Особливо, коли практично щодня росіяни руйнують нашу нафтогазову інфраструктуру. Особливо, коли наші колеги під загрозами нових обстрілів відновлюють обладнання та видобуток газу", – наголосив глава "Нафтогазу".

Він закликав повідомляти про будь-які підозрілі дії на гарячу лінію компанії та його особисту за номером +380 77 752 0000.

Корецький додав, що це не останній подібний епізод, а щорічні збитки від технологічних втрат та крадіжок газу вимірюються мільярдами гривень.

"Триває комплексна робота з наведення ладу та виявлення махінацій. Наразі спільно з правоохоронцями вивчаються ще низка ганебних епізодів, деталі по яких будуть згодом", – підкреслив він.

Як повідомлялося з посиланням на СЕО групи "Нафтогаз" Сергія Корецького 24 червня, НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" викрили схему розкрадання газу в Чернівцях, збитки від якої становлять щонайменше 87,5 млн грн. Як описав Корецький, зловмисники незаконно проклали газопровід до багатоквартирного будинку, самовільно підключилися до газорозподільної системи та фактично крали газ для роботи місцевої котельні.