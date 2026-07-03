Соболев допускає можливість перегляду реформи АРМА через неспівмірність кількості активів та штату агентства

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев вважає можливим перегляд реформи Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), оскільки чисельність його штату є неспіввісною з наявною кількістю об’єктів в управлінні.

"Зараз в управлінні АРМА перебуває понад 67 тис. активів. Всього робітників в агентстві близько 270. Мені здається, нам треба дуже тверезо подивитися на цю ситуацію: яким чином 270 людей можуть хоч щось зробити з 67 тис. активів при тому фінансуванні, яке є, і переглянути комплексно цю реформу. Тому що те, як зараз воно працює, ми будемо це робити десятиліттями", – висловився очільник міністерства під час "години запитань до уряду" в Раді в п’ятницю.

Водночас Соболев наголосив, що протягом останніх 9-10 місяців було ухвалено нормативну базу під закон про реформу агентства, що дозволило оголошувати прозорі конкурси, на які бізнес може конкурентно приходити та брати активи в управління за зрозумілими процедурами.

За його словами, паралельно щодо певних об’єктів тривала оцінка майна. При цьому виникали питання щодо перехідних активів, які спочатку виставлялися за попередніми процедурами, а після набрання законом чинності у лютому були перевиставлені за новими правилами. Міністр додав, що планує провести окрему нараду з АРМА для врегулювання питань щодо статусу цих об’єктів.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про реформу АРМА 18 червня 2025 року. Реформа передбачає запровадження незалежного аудиту агентства, зміну підходів до обрання управителів арештованими активами, а також конкурсний добір голови відомства. Наразі конкурсна комісія проводить підготовку до повторного відбору очільника АРМА, оскільки під час попередньої спроби у квітні 2026 року єдиний кандидат не набрав необхідної кількості голосів.

В інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" т.в.о. АРМА Ярослава Максименко повідомила, що станом на кінець квітня 2026 року проведено оцінку 89% активів, переданих в управління АРМА.

Вона також зазначала, що гранична чисельність відомства становить 300 осіб по центральному апарату і 90 по територіальним органам. За її словами, реформа потребує зміцнення кадрового потенціалу за рахунок аналітичної функції, внутрішньої безпеки, контролю, аудиту та моніторингу. Очільниця агентства наголосила, що для відновлення довіри необхідно зробити правила і рішення простими та публічними, а також посилити контроль доброчесності працівників і управителів для мінімізації конфліктів інтересів.