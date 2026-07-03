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Економіка

Київські митники викрили спробу імпорту в Україну викраденої в ЄС кави на 12,8 млн грн

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Київські митники викрили спробу імпорту в Україну викраденої в ЄС кави на 12,8 млн грн
Фото: ДМС

Київська митниця викрила спробу імпорту в Україну партії кави загальною вартістю 12,8 млн грн, її було викрадено на території Європейського Союзу, також зафіксувано факт недекларування частини вантажу, повідомляється в телеграм-каналі Державної митної служби (ДМС) в п’ятницю.

Згідно з документами, українське підприємство імпортувало 8,6 тонни (13 тис. упаковок) натуральної смаженої кави в зернах та меленої вартістю EUR77,7 тис. Під час огляду інспектори встановили, що фактична вага вантажу становить понад 12,2 тонни, що на 3,6 тонни більше за задекларований обсяг. За цим фактом було складено протокол за ст. 472 Митного кодексу України (недекларування товарів).

Крім того, за допомогою заводського маркування виробника із зазначенням номера замовлення та унікальних кодів ідентифікації транспортних упаковок митники простежили ланцюг постачання. У відповідь на запит італійський виробник кави повідомив, що цю партію було відправлено офіційному дистриб’ютору в Словаччині, але вантаж викрали на території ЄС.

З огляду на виявлені обставини кримінального походження товару, митниця склала протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів із приховуванням від митного контролю), що передбачає штраф у розмірі від 50% до 100% вартості товарів з їх конфіскацією.

В ДМС додали, що наразі всю партію кави вилучено, триває міжнародна взаємодія для встановлення причетних осіб.

#кава #імпорт #єс #недекларування
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