Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Українські агровиробники отримали понад 167 млн грн держпідтримки на утримання великої рогатої худоби

1 хв читати
Додати як джерело
Українські агровиробники отримали понад 167 млн грн держпідтримки на утримання великої рогатої худоби

Українські фермерські господарства та інші сільгоспвиробники отримали понад 167 млн грн державної підтримки на утримання великої рогатої худоби всіх напрямів продуктивності.

Як повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, кошти через Український державний фонд підтримки фермерських господарств отримали 3 743 господарства.

У міністерстві зазначили, що державна підтримка дасть змогу агровиробникам зберегти поголів’я великої рогатої худоби, підтримати виробництво молока та забезпечити стабільне постачання продукції на внутрішній ринок.

Виплати здійснюються у межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE), який фінансується за рахунок державного бюджету.

Як повідомлялося, прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання корів, а також маточного поголів’я кіз та овець у 2026 році розпочався 7 квітня через Державний аграрний реєстр (ДАР). Програма передбачає виплату 7 тис. грн за кожну корову (від 3 до 100 голів) та 2 тис. грн за кожну маточну козу або вівцю (від 5 до 500 голів). У 2026 році право на підтримку мають суб’єкти господарювання незалежно від того, чи отримували вони такі дотації у 2022-2025 роках.

Наприкінці червня українські фермерські господарства та інші сільгоспвиробники у межах першого етапу програми розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції отримали понад 93 млн грн державної підтримки на утримання маточного поголів’я кіз та овець. 

#агровиробники #врх
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очіку…

Читати
Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

На тлі ескалації напруженості між США та Іраном і уповільнення постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку ціни на нафту в понеділок зросли після …

Читати
План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

Забезпечення зовнішнього фінансування бюджету України та її оборонних потреб на цей та наступні роки були основною метою делегації Міністерства фінан…

Читати