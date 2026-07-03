Українські агровиробники отримали понад 167 млн грн держпідтримки на утримання великої рогатої худоби

Українські фермерські господарства та інші сільгоспвиробники отримали понад 167 млн грн державної підтримки на утримання великої рогатої худоби всіх напрямів продуктивності.

Як повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, кошти через Український державний фонд підтримки фермерських господарств отримали 3 743 господарства.

У міністерстві зазначили, що державна підтримка дасть змогу агровиробникам зберегти поголів’я великої рогатої худоби, підтримати виробництво молока та забезпечити стабільне постачання продукції на внутрішній ринок.

Виплати здійснюються у межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE), який фінансується за рахунок державного бюджету.

Як повідомлялося, прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання корів, а також маточного поголів’я кіз та овець у 2026 році розпочався 7 квітня через Державний аграрний реєстр (ДАР). Програма передбачає виплату 7 тис. грн за кожну корову (від 3 до 100 голів) та 2 тис. грн за кожну маточну козу або вівцю (від 5 до 500 голів). У 2026 році право на підтримку мають суб’єкти господарювання незалежно від того, чи отримували вони такі дотації у 2022-2025 роках.

Наприкінці червня українські фермерські господарства та інші сільгоспвиробники у межах першого етапу програми розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції отримали понад 93 млн грн державної підтримки на утримання маточного поголів’я кіз та овець.