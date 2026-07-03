Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Центр гуманітарного розмінування уклав 29 договорів на очищення понад 4,2 тис. га агроземель Держзембанку та одноосібників

2 хв читати
Додати як джерело
Центр гуманітарного розмінування уклав 29 договорів на очищення понад 4,2 тис. га агроземель Держзембанку та одноосібників

Центр гуманітарного розмінування (ЦГР) уклав із операторами протимінної діяльності 29 договорів на розмінування понад 4,2 тис. га земель сільськогосподарського призначення загальною вартістю понад 432 млн грн.

Оновлена державна програма "Гуманітарне розмінування" вперше поширилася на землі Державного земельного банку та ділянки одноосібників, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"На майже 1900 гектарах Держзембанку і понад 80 гектарах земель приватних домогосподарств розпочнуть працювати оператори вже цього місяця. Для Мінекономіки було важливо з одного боку повернути до використання землі, що належать державі, та спонукати дрібних фермерів подаватися на програму. А з іншого – побачити, чи є інтерес до таких торгів з боку операторів", – наведено у повідомленні слова заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Безкаравайного.

За інформацією міністерства, оператори протимінної діяльності підписали чотири договори на розмінування земель Державного земельного банку. Три ділянки загальною площею майже 1,3 тис. га розташовані у Харківській області, ще одна площею 606 га – у Миколаївській.

Крім того, Центр гуманітарного розмінування уклав кілька договорів на очищення земель, що перебувають у власності або оренді приватних домогосподарств. Площа таких ділянок становить від 1,7 га до понад 73 га. Більшість із них забруднені протипіхотними та протитранспортними мінами, нерозірваними вибухонебезпечними предметами, касетними боєприпасами та боєприпасами до стрілецької зброї.

У міністерстві нагадали, що державна програма "Гуманітарне розмінування" передбачає повне відшкодування вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення, які потребують очищення, а також компенсацію 80% вартості робіт, виконаних у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. На її фінансування у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 2 млрд грн.

Як повідомлялося, державна програма компенсації вартості гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель стартувала у 2024 році. З початку її роботи оператори протимінної діяльності повернули до використання понад 16 тис. га агроземель.

#центр_гуманітарного_розмінування #договори
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очіку…

Читати
Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

На тлі ескалації напруженості між США та Іраном і уповільнення постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку ціни на нафту в понеділок зросли після …

Читати
План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

Забезпечення зовнішнього фінансування бюджету України та її оборонних потреб на цей та наступні роки були основною метою делегації Міністерства фінан…

Читати