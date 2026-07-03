Центр гуманітарного розмінування уклав 29 договорів на очищення понад 4,2 тис. га агроземель Держзембанку та одноосібників

Центр гуманітарного розмінування (ЦГР) уклав із операторами протимінної діяльності 29 договорів на розмінування понад 4,2 тис. га земель сільськогосподарського призначення загальною вартістю понад 432 млн грн.

Оновлена державна програма "Гуманітарне розмінування" вперше поширилася на землі Державного земельного банку та ділянки одноосібників, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"На майже 1900 гектарах Держзембанку і понад 80 гектарах земель приватних домогосподарств розпочнуть працювати оператори вже цього місяця. Для Мінекономіки було важливо з одного боку повернути до використання землі, що належать державі, та спонукати дрібних фермерів подаватися на програму. А з іншого – побачити, чи є інтерес до таких торгів з боку операторів", – наведено у повідомленні слова заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Безкаравайного.

За інформацією міністерства, оператори протимінної діяльності підписали чотири договори на розмінування земель Державного земельного банку. Три ділянки загальною площею майже 1,3 тис. га розташовані у Харківській області, ще одна площею 606 га – у Миколаївській.

Крім того, Центр гуманітарного розмінування уклав кілька договорів на очищення земель, що перебувають у власності або оренді приватних домогосподарств. Площа таких ділянок становить від 1,7 га до понад 73 га. Більшість із них забруднені протипіхотними та протитранспортними мінами, нерозірваними вибухонебезпечними предметами, касетними боєприпасами та боєприпасами до стрілецької зброї.

У міністерстві нагадали, що державна програма "Гуманітарне розмінування" передбачає повне відшкодування вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення, які потребують очищення, а також компенсацію 80% вартості робіт, виконаних у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. На її фінансування у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 2 млрд грн.

Як повідомлялося, державна програма компенсації вартості гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель стартувала у 2024 році. З початку її роботи оператори протимінної діяльності повернули до використання понад 16 тис. га агроземель.