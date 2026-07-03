На Донеччині найгірша ситуація з електрикою – Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів РФ енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у Телеграм у п’ятницю, найскладніша ситуація на Донеччині, де через пошкодження РФ енергооб’єктів знеструмлена найбільша кількість споживачів.

Як зазначило міністерство, енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

НЕК "Укренерго" зі свого боку вказує, що споживання електроенергії знову демонструє тенденцію до зростання: на ранок воно було на 7,9% вищим, ніж в цей же час четверга.

"Причина змін – хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей. Це зменшує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та, відповідно, збільшує обсяг споживання електроенергії із загальної мережі", – пояснили у НЕК.

Крім того, вчорашній добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 4,4% вищим, ніж максимум попереднього дня, середи, 1 липня. "Укренерго" пояснює це відсутністю вимушених заходів обмеження споживання.

Водночас вона закликає для уникнення таких заходів в подальшому перенести користування потужними електроприладами на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00, а у вечірні години, з 16:00 до 23:00, обмежити користування потужною технікою.

Як повідомлялося, обмежувати електроспоживання "Укренерго" довелося 30 червня – 1 липня у вечірні години. Причина – дефіцит потужності внаслідок обстрілів РФ на тлі аномальної спеки.