Засідання ради директорів МВФ щодо першого перегляду програми EFF для України може відбутися 20 липня

Засідання Ради виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо першого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України наразі планується на 20 липня, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю.

"Всі документи, необхідні для проведення борду МВФ, передані. Зараз розглядається варіант засідання борду 20 липня, тобто всі документи, все необхідне від уряду, від президента, все зроблено для того, щоб ми отримали відповідні кошти першого перегляду програми", – сказав міністр.

Коментуючи строки ухвалення законопроєкту щодо скасування пільг на міжнародні посилки, керівник Мінфіну зазначив, що цей документ є важливим і актуальним. Він уточнив, що це питання є умовою не лише роботи з МВФ, а й макрофінансової підтримки, яку парламент верифікував місяць тому, тому міністерство розраховує на активну дискусію народних депутатів.

Водночас питання запровадження обов’язкового податку на додану вартість (ПДВ) для суб’єктів малого бізнесу (ФОПів), які зараз його не сплачують, наразі відтерміновано. За словами Марченка, подальші терміни голосування за це рішення визначатимуться залежно від наявних можливостей та військової ситуації на фронті.

Як повідомлялося, 12 червня 2026 року Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF, що відкриває шлях до виділення другого траншу у розмірі близько SDR503 млн ($690 млн). Зобов’язання за програмою, серед іншого, включають скасування звільнення від ПДВ для міжнародних посилок вартістю до EUR150, а також реформи спрощеної системи оподаткування для обмеження зловживань та ліквідації прихованої зайнятості.

Під час брифінгу 25 червня речниця Фонду Джулія Козак повідомила, що Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) найближчими тижнями розгляне питання щодо завершення першого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України та виділення другого траншу близько $690 млн.