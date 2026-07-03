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Економіка

Детінізація ринку праці принесе близько 43 млрд грн на рік – Соболев

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Детінізація ринку праці принесе близько 43 млрд грн на рік – Соболев
Фото: https://www.facebook.com/

Детінізація ринку праці забезпечить близько 43 млрд грн надходжень до державного бюджету на рік, сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Під час виступу на "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді у п’ятницю Соболев також закликав Раду підтримати ухвалення нового Трудового кодексу України.

"В найближчих пріоритетах ми дуже просимо підтримки з ухваленням трудового кодексу. Чинний ухвалено ще у 1971 році, він морально і функціонально застарів. Новий кодекс робить правила однаковими для всіх: для працівників, роботодавців, профспілок, інспекції праці та суддів… Ми розраховуємо на вашу підтримку в першому читанні, щоб далі опрацювати правки другого комплексно з усіма зацікавленими сторонами", – сказав міністр.

Під час відповіді на запитання міністр додав, що питання трудового людського капіталу на першому місці.

"Він (оновлений Трудовий кодекс – ІФ-У) робить ринок праці гнучким, але у той же час унормованим, для того, щоб люди, які не можуть зараз знайти роботу у ВПО, вони її знайшли, для того, щоб були гнучкі контракти, які дозволили і їм отримати гідну роботу, і гідну працю, і працедавцям отримати робітників", – пояснив міністр.

Він нагадав, що також Мінекономіки працює над цифровізацією ринку труда, тому була запущена платформа "Обрій", завдяки який очікується залучити 100 тис. людей на ринок праці.

Міністр також зазначив, що уряд очікує на голосування за дерегуляційні законопроєкти та на запуск першої великої приватизації через прозорий майданчик аукціонів. Паралельно з цим наразі триває підготовка до наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, 9 березня парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу проєкт Трудового кодексу України.

Законопроєкт, зокрема, передбачає чотири місяці оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до восьми років. Кожен із батьків має право на два місяці такої відпустки. Використовувати час можна частинами, одночасно або по черзі, а для одиноких батьків передбачено повний термін відпустки. При цьому всі чинні норми щодо неоплачуваної відпустки до досягнення дитиною трьох та шести років залишаються доступними та можуть використовуватися за бажанням сім’ї.

Підготовлений Кабінетом міністрів проєкт Трудового кодексу України (№14386) зареєстровано у Верховній Раді 15 січня.

#трудовий_кодекс #детінізація #ринок_праці #соболев
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