Сибіга закликав японські компанії долучатись до відбудови енергетики України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на форумі "Енергетичний бізнес-діалог", організованому Японською організацією сприяння розвитку зовнішньої торгівлі (JETRO), запросив японський бізнес долучатись до співпраці, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України (МЗС) у четвер.

"Відновлення України відкриває значні можливості для взаємовигідної співпраці з японським бізнесом, насамперед в енергетичній сфері", – йдеться у повідомленні МЗС.

Також до Токіо прибула делегація українських компаній, переважно з енергетичного сектору, для налагодження партнерських зв’язків із японським бізнесом.

"Я запросив японські компанії активніше долучатися до відбудови України та інвестувати в її довгострокову модернізацію і подякував JETRO, а також уряду та народу Японії за непохитну солідарність з Україною", – сказав Сибіга.