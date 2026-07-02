Створювати страхові запаси пального доцільно за умови наявності достатнього підземного резервуарного парку – СЕО ОККО

Створювати мінімальні запаси нафти на нафтопродуктів доцільно тільки тоді, коли Україна матиме в розпорядженні достатній за обсягом підземний резервуарний парк, вважає СЕО OKKO Group Василь Даниляк.

"Чи розумно в наш час створювати страхові запаси нафтопродуктів? Звичайно, ні (…). Фактично всі наші нафтобази з наземними резервуарами і є умовно законними цілями для наших ворогів. Тому робити запаси – вкрай неправильне рішення. Резервуари будуть розбиті, всі будуть попадати на гроші. А ось коли буде підземний резервуарний парк, який зможе вмістити певний обсяг пального, тоді давайте ці запаси створювати", – сказав Даниляк під час спілкування з журналістами в ході престуру в середу.

При цьому він припустив, що держава має якимось чином заохотити трейдерів вкладати гроші в створення підземних резервуарів. За його словами, це займе немало часу, "може, рік, два, три", але тільки достатня кількість підземної інфраструктури дозволяє говорити про створення запасів.

Він також розкритикував ініціативу робити запаси пального за кордоном. "А в чому логіка робити запаси за кордоном? Якщо криза в тебе, а запас за кордоном, то чим це допоможе? Криза була у нас у 2022 році, а в них були запаси. То ми пішли й купили", – зазначив Даниляк.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла закон про мінімальні запаси нафти й нафтопродуктів 21 листопада 2023 року.

Як зазначалося в пояснювальній записці до законопроєкту №9024-д, його ухвалення дозволить створити в Україні систему мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів та врегулює відносини у сфері управління такими мінімальними запасами, а також забезпечить виконання взятих Україною зобов’язань з імплементації Директиви 2009/119/ЄС.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн у своєму Facebook 1 липня теж розкритикував ідею створення великих запасів пального в Україні, зважаючи на значні військові ризики. Втім, на його думку, мінімальний запас на рівні 6% ринку підтримає дисципліну серед постачальників, відфільтрує недоброчесних гравців, а також стимулюватиме створення підземних потужностей, які, за його словами, з таким сусідом як РФ будуть потрібні Україні завжди. Куюн додав, що, за попередніми розрахунками, поточна норма у 6% обсягу ринку може бути компромісом між необхідністю і ризиком. Куюн вказав, що по факту такий запас постійно є в країні. Він також висловився проти створення запасів за кордоном, вказуючи на дефіцит вільних потужностей, а також на ризик того, що у разі кризи сусідні країни безперешкодно віддадуть ці запаси.