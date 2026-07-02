Уряд погодив створення ІП "Будшляхмаш" у Броварах із запланованими 1,26 млрд грн інвестицій

Кабінет міністрів України включив у Реєстр індустріальних парків індустріальний парк (ІП) "Будшляхмаш" (Бровари Київської обл.) площею майже 11,4 га, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Реалізація проєкту дозволить створити до 500 нових робочих місць та посилити промисловий потенціал Київської області. Ініціатором створення індустріального парку є ТОВ "Атоміс"", – йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Загальний обсяг запланованих інвестицій становить 1,26 млрд грн з різних джерел, зокрема із залученням державного стимулювання.

На території парку, створеного строком на 34 роки, планується розміщення підприємств з виробництва комунальної техніки і устаткування, причепів і напівпричепів, а також ремонту і монтажу машин і устаткування.

"Машинобудування є основою технологічної незалежності країни та одним із секторів, де Україна має реальний потенціал для зростання. Індустріальний парк "Будшляхмаш" відкриває можливості для запуску нових виробництв, створення робочих місць і залучення понад 1 млрд грн інвестицій на Київщині", – цитується в повідомленні заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Як повідомлялось, компанія "Будшляхмаш" наприкінці 2025 року почала будівництво нового виробничого комплексу у Броварах площею 3000 кв. м, де буде розташовано виробництво автомобільних рам, що дозволить довести рівень локалізації комунальної та спецтехніки, яку випускає підприємство, з існуючих 40-60% до 75%.

Компанія також запланувала у 2026 році почати освоєння нового виробничого майданчика на околицях Броварів для створення індустріального парку.

ТОВ "Атоміс", за даними ресурсу YouControl, зареєстровано у серпні 2025 року зі статутним капіталом 3 млн грн. Основна діяльність – надання в оренду і експлуатацію нерухомого майна.

Товариство на 100% належить Олександру Гуйвану, який разом з батьком Мирославом є співвласником групи "Будшляхмаш".

Група компаній "Будшляхмаш" – офіційний представник в Україні вітчизняних і зарубіжних виробників спеціальної, дорожньої та комунальної техніки (бренди JAC, Scania, Renault, MAN, Pronar, Daewoo, Спецбудмаш). Має завод "Спецбудмаш" у Броварах зі збирання техніки на шасі Daewoo та JAC.