Сумщина переходить на мобільні автозаправні точки через пошкодження РФ стаціонарних АЗС – Тростянецька міськрада

Тростяненька міська рада Сумської області через пошкодження обстрілами РФ стаціонарних актозаправних станцій інформує жителів громади про розгортання мобільних автозаправних точок, наголошуючи, що відпуск пального здійснюватиметься тільки за готівку.

"У зв’язку з пошкодженням автозаправних станцій на території громади для забезпечення населення паливом буде розгорнуто мережу мобільних точок для придбання пального для автомобілів, де відпуск пального буде здійснюватися за допомогою невеликих автозаправних автомобілів", – йдеться в повідомленні міськради в Телеграм у четвер.

Вона зазначає, що місця розташування мобільних автозаправок будуть змінюватися, щоб не допустити враження агресором, а автозаправник не перебуватиме на одному місці тривалий час.

Про відпуск пального та переміщення точок повідомлятиметься в Телеграм-каналі ради.

"Важливо! Відпуск пального буде здійснюватися лише за готівку", – наголосила міськрада.

Там також звернули увагу, що під час повітряної тривоги відпуск пального не здійснюватиметься.

Як повідомлялося, у ніч на 1 липня була атакована АЗК WOG у Дніпропетровській області, внаслідок якої загинула операторка.

Всього у цю ніч, за даними голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, окупанти атакували п’ять АЗС в області. За його словами, до цього також були удари по заправках в області, а за останні тижні подібні атаки були у Харківській, Миколаївській, Херсонській областях.

Мережа АЗК ОККО за останні два місяці внаслідок обстрілів РФ втратила чотири нафтобази, вісім АЗК були тією чи іншою мірою пошкоджені, повідомив CEO Group Василь Даниляк 1 липня.

Раніше начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про низку ударів російських окупантів по території області, три з який прийшлися саме на АЗС.

24 червня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що РФ завдала удару по АЗК "Укрнафти" одразу в трьох областях країни: Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській. За словами Корецького, під час однієї з атак "шахеда" серйозно поранено працівницю АЗК, яку госпіталізували у важкому стані. Сама станція внаслідок руйнувань зупинила роботу.

Наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів (АЗК). Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн акцентував увагу на тому, що атаки РФ по мережах АЗК продовжуються. Він зазначив, що нещодавно одна з великих мереж втратила нафтобазу з пальним на $1,5 млн, а, зокрема, WOG уже втратив шість-сім АЗК по $1 млн кожен.