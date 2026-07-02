Продукція Kormotech виходить на ринок Бельгії

Українська група компаній Kormotech, виробник кормів для собак і котів, розширює присутність у Західній Європі та робить перші кроки на ринку Бельгії, відтепер продукція є доступною у фізичних магазинах однієї з провідних бельгійських мереж товарів для саду, дому та домашніх улюбленців Famiflora, повідомили агентству "Інтерфаксі-Україна" у пресслужбі компанії.

"Кожен новий ринок має свою історію, і вихід у Бельгію розпочався з випадкової зустрічі наших колег із командою Famiflora на торговій виставці у Бангкоку. Вражає, як розмова на іншому кінці світу може зрештою привести українську продукцію на бельгійські полиці. Протягом останніх місяців наші команди тісно співпрацювали, щоб втілити це партнерство в життя, і нині бельгійські партнери можуть знайти чотири бренди Kormotech (Optimeal, Delickcious, CLUB 4 PAWS та My Love) у магазинах Famiflora. Те, що наш портфель представлений у Бельгії, багато говорить про якість та конкурентоспроможність продукції", – розповіла директорка з логістики та керівниця із продажів у Західній Європі Kormotech Уляна Фіца.

Вихід у Бельгію є частиною поступового міжнародного розвитку Kormotech. Компанія послідовно вивчає нові ринки, аналізує потреби місцевих споживачів і будує партнерства з ритейлерами, які поділяють її підхід до якості, відповідального ставлення до домашніх улюбленців і довгострокової співпраці. Бельгійський ринок харчування для котів і собак є висококонкурентним: споживачі приділяють значну увагу якості продукції та водночас очікують вигідного співвідношення ціни. В компанії повідомили, що протягом першого місяця продажів у мережі Famiflora найбільший попит серед бельгійських споживачів викликали вологі раціони брендів Optimeal та CLUB 4 PAWS.

"Для нас головне – не стрімка експансія, а вивчення ринку, розуміння потреб локальних споживачів і побудова довгострокових партнерських відносин. Ми раді робити ці перші кроки в Бельгії та бачити, що місцеві споживачі позитивно реагують на нашу продукцію", – розповіла Фіца.

Нині продукція Kormotech доступна у понад 50 країнах світу. Як сімейна компанія, заснована в Україні, Kormotech продовжує зростати на міжнародному рівні та розвивати культуру відповідального ставлення до домашніх улюбленців у різних країнах.

Kormotech – міжнародна сімейна компанія з українським корінням, заснована у 2003 році. Виробляє корми для котів і собак під ТМ Optimeal, Club 4 Paws, Delickcious, Мяу!, Гав!, My Love. Має виробничі потужності в Україні та ЄС, асортимент налічує понад 650 позицій.

Згідно з оприлюдненою інформацією, стратегічна мета компанії – до 2029 року увійти до топ-30 світових виробників кормів для тварин із річною виручкою EUR500 млн, з яких EUR300 млн планується забезпечити за рахунок європейських ринків.