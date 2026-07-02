Особливий режим захисту рослин через сарану запроваджено в Херсонській області – Держпродспоживслужба

Особливий режим захисту рослин через виявлення осередків сарани перелітної (Locusta migratoria L.) запроваджено на території Нововоронцовської селищної територіальної громади Бериславського району Херсонської області, повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

Як йдеться у повідомленні, особливий режим діє на площі близько 155 га, навколо осередку поширення шкідника створено буферну зону.

Після виявлення сарани землевласники за рекомендаціями спеціалістів Держпродспоживслужби провели обробку осередків дозволеними засобами захисту рослин.

За інформацією служби, вже спостерігається загибель шкідника, що свідчить про ефективність проведених заходів і дає змогу стримувати його подальше поширення.

У Держпродспоживслужбі повідомили, що землевласники, чиї угіддя межують із Зеленодольською міською громадою Криворізького району Дніпропетровської області, спільно з фахівцями продовжують посилений моніторинг територій для своєчасного виявлення нових осередків саранових.

Як повідомлялося, 25 червня особливий режим захисту рослин через виявлення осередків сарани перелітної було запроваджено на території Зеленодольської міської громади Криворізького району Дніпропетровської області. Тоді осередки шкідника були виявлені на площі 30 га, а чисельність сарани в окремих місцях сягала 30-40 особин на 1 кв. м.