Сільгоспземля в Україні за п'ять років роботи подорожчала майже утричі – KSE

Середня вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні за п'ять років після відкриття ринку зросла майже утричі – з близько 30 тис. грн до 87,9 тис. грн, йдеться в аналітичному огляді Центру досліджень продовольства та землекористування KSE, присвяченому п'ятій річниці відкриття ринку сільськогосподарських земель.

За даними дослідження, з моменту відкриття ринку 1 липня 2021 року в Україні укладено понад 512,8 тис. угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення загальною площею 1,154 млн га на суму 51,4 млрд грн.

Середня ціна одного гектара за цей період становила 66,4 тис. грн, а у 2026 році зросла до 87,9 тис. грн.

Автори дослідження зазначають, що хоча номінально середня ціна землі зросла майже утричі, однак з коригуванням на інфляцію реальна її вартість збільшилася приблизно на 25%, що відповідає середньорічному приросту близько 4,6%.

Найдорожча сільгоспземля за п'ять років роботи ринку продавалася в Івано-Франківській (139 тис. грн/га), Львівській (123,4 тис. грн/га) та Київській (107,1 тис. грн/га) областях

Найнижчі ціни зафіксовано в Луганській (24,9 тис. грн/га), Херсонській (30,5 тис. грн/га), Донецькій та Запорізькій (по 37 тис. грн/га) областях.

Найбільші площі земель, що змінили власника за п'ять років роботи ринку, зафіксовано у Полтавській (107,6 тис. га), Дніпропетровській (94,8 тис. га) та Харківській (89,4 тис. га) областях.

Автори дослідження зазначають, що після майже повної зупинки ринку навесні 2022 року через обмеження доступу до державних реєстрів активність поступово відновилася, а з другої половини 2023 року ринок вийшов на стабільний рівень функціонування.

В дослідженні також зазначено, що відкриття з 1 січня 2024 року ринку для юридичних осіб із правом купувати до 10 тис. га не підтвердило побоювань щодо різкого зростання попиту.

"Попри побоювання аграріїв та землевласників, розширення доступу не призвело до аномального зростання попиту – кількість угод і площа проданих земель зростали поступово. Хоча абсолютний максимум активності було зафіксовано у 4-му кварталі 2025 року – майже 35 тис. угод на площу близько 70 тис. га – вже в першому кварталі 2026 року показники повернулися до звичного рівня 2024 року (26-28 тис. угод). Це свідчить про сформовану стабільну роботу ринку та прогнозовану активність покупців і продавців", – зазначено у дослідженні.

Дослідження підготовлено Центром досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Агроцентр) на основі даних Держгеокадастру та ДП "Прозорро.Продажі".