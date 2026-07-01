Молдова завершила будівництво ЛЕП для імпорту електроенергії з Румунії

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Будівельні та енергетичні компанії Молдови завершили всі будівельні та технічні роботи на високовольтній лінії електропередачі (ЛЕП) 400 кВ "Вулканешти-Кишинів", яка дозволить безпосередньо імпортувати електроенергію з Румунії, повідомив міністр енергетики країни Дорін Джунгієту.

"Введення лінії в комерційну експлуатацію очікується до кінця серпня, що відповідає терміну, який встановили підрядники. Минулого тижня вже розпочалися випробування обладнання та установок на Кишинівській станції, що є найважливішим етапом перед введенням ЛЕП в експлуатацію", – сказав Джунгієту, якого цитує агентство "Молдпрес".

Раніше повідомлялося, що молдовська влада називає ЛЕП "Вулканешти-Кишинів" лінією "енергетичної незалежності", оскільки вона дозволить транспортувати електроенергію з Румунії або інших європейських ринків до Кишинева, оминаючи МолдГРЕС, розташовану в Придністровському регіоні.

Загальна протяжність ЛЕП становить 157 км, вона проходить через 35 населених пунктів у восьми районах, з’єднуючи електростанцію Вулканешти (400 кВ), розташовану за 35 км від кордону з Румунією, з електростанцією Кишинева (330 кВ). ЛЕП зможе передавати до 630 МВА електроенергії, що становить понад 50% потреб Молдови в пікові періоди.

За словами міністра, найближчими днями буде введено в експлуатацію новий енергоблок на Кишинівській ТЕС і розпочнеться комплексне тестування передавальної інфраструктури.

"Наразі ці операції координуються з операторами передавальних систем у сусідніх країнах для забезпечення їх безпечного проведення. Мета координації – синхронізація операцій, підтвердження режимів роботи національної енергосистеми, перевірка заходів безпеки та встановлення послідовності операцій з введення в експлуатацію нової передавальної інфраструктури", – пояснив Джунгієту.

Молдова розпочала будівництво ЛЕП "Вулканешти-Кишинів" у квітні 2024 року в рамках проєкту розвитку енергосистеми країни, який фінансується Світовим банком. Вартість проєкту становить EUR61 млн, з яких близько EUR27 млн призначені для будівництва цієї лінії.

Раніше молдовська влада заявляла про плани ввести ЛЕП у грудні 2024 року. Згодом терміни введення лінії неодноразово переносилися.

Раніше також повідомлялося, що влада Молдови виділить EUR30,8 млн на будівництво ще однієї лінії електропередачі з Румунією – високовольтної ЛЕП 400 кВ Бельці-Сучава. ЛЕП планується ввести в експлуатацію в грудні 2027 року. Проєкт фінансується Європейським інвестиційним банком.

Повна інтеграція ринку електроенергії Молдови з ЄС запланована на 2027 рік.

Наразі зовнішнє електропостачання правобережної Молдови здійснюється через ЛЕП 330 кВ "Подольськ-Рибниця", яка класифікується як міжсистемна лінія між енергосистемами Молдови та України. ЛЕП проходить через територію Придністров’я, що, на думку влади Молдови, робить систему вразливою до технічних збоїв.