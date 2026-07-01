ОККО перенесла запуск свого біоетанольного заводу на I кв.-2027 – СЕО

Групі компаній "ОККО" довелося відтермінувати повноцінний запуск біоетанольного заводу вартістю EUR110 млн з третього кварталу 2026 року на перший квартал 2027 року, повідомив СЕО групи Василь Даниляк.

"На жаль, по деяких агрегатах були затримки з виготовленням, тож ми збираємося запустити біоетанольний завод у першому кварталі 2027 року", – сказав Даниляк у спілкуванні з журналістами під час престуру.

При цьому він зазначив, що частина потужностей, зокрема, зі зберігання готової продукції, вже збудована.

Даниляк також вказав, що сама мережа не зможе спожити весь біоетанол заводу, проєктна потужність якого становить 83 тис. тонн.

"Чи зможемо 100% спожити нашою мережею? Ні, не зможемо. Навіть якщо ми будемо додавати 10% біоетанолу у бензини, при нашому обсязі реалізації, фактично найбільшому в Україні, ми зможемо спожити до 60% потужності. Все інше будемо продавати іншим мережам або експортувати", – пояснив СЕО ОККО.

Як повідомлялося, Група компаній "ОККО" планувала запустити біоетанольний завод у третьому кварталі 2026 року. Рік тому Даниляк зазначав, що загальні інвестиції в завод протягом 2024-2026 років складають EUR110 млн, з яких EUR35 млн – власний внесок групи, EUR75 млн – боргове фінансування. З нього EUR60 млн надав ЄБРР строком на дев’ять років, ще EUR15 млн – Райфайзен Банк Україна строком на сім років.

За словами Даниляка, річна потужність заводу по біоетанолу складає 83 тис. тонн, по кормам для тваринництва – 70 тис. тонн, по переробці кукурудзи – 270 тис. тонн.

З 1 липня 2026 року в Україні має бути введений стандарт Е-10, що передбачає додавання в бензини моторні з октановим числом менше 98 7-10% біоетанолу. Наразі мережі закуповують уже готове пальне для продажу в Україні, але розглядають перспективу закупки вітчизняного біоетанолу. Втім, вони зазначають, що технологнії змішування складні й потребують значних інвестицій.

OKKO Group об’єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником і кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.