Україна до 2028р. повністю перейде на використання виключно палива Westinghouse на своїх АЕС

Очікується, що до 2028 року Україна стане першою країною у світі, яка експлуатуватиме всі свої реактори ВВЕР виключно на ядерному паливі американської Westinghouse, повідомили у пресрелізі компанії 30 червня.

Як говориться в документі, після вторгнення Росії у 2022 році Westinghouse швидко прискорила підтримку ядерного енергетичного сектору України.

"Усвідомлюючи нагальність зменшення залежності від російського ядерного палива, компанія прискорила розробку та впровадження своєї паливної програми ВВЕР-440, завершивши першу поставку палива на Рівненську АЕС у 2023 році", – зазначили у Westinghouse.

За словами старшого віце-президента з розвитку проєктів APX Westinghouse Азіза Дага, коли у 2022 році почалася війна, у компанії одразу усвідомили нагальну необхідність прискорити відновлення програми палива ВВЕР-440 і надати Україні надійну альтернативу російським паливним збіркам раніше, ніж планувалося.

"Завдяки надзвичайній спільній роботі ми завершили весь процес всього за півтора роки у відповідь на безпрецедентні обставини, з якими стикається Україна", – наголосив він.

Вказане досягнення стало можливим завдяки тісній співпраці компанії з "Енергоатомом", використовуючи паралельні процеси розробки, ліцензування, виробництва та доставки.

Паралельно партнери просувають плани щодо створення потужностей з виробництва ядерного палива в Україні.

"Ми підняли наше партнерство з постачання палива на новий рівень через нашу угоду про розвиток можливостей зі складання палива в Україні", – заявив Азіз Даг.

Окрім того, спираючись на уроки, отримані під час аварії на японській АЕС "Фукусіма", Westinghouse тісно співпрацює з "Енергоатомом" для впровадження передових рішень з безпеки, зокрема, пасивної системи теплоізоляції для реакторів ВВЕР-440 на РАЕС.

"Система розроблена для видалення тепла з утримання у разі повної втрати електроенергії – це особливо важливо з огляду на постійні загрози енергетичній інфраструктурі України", – пояснили в компанії.

Спираючись на вказаний реалізований проєкт, Westinghouse розробила подібне рішення для українських реакторів ВВЕР-1000, що посилило безпеку, надійність і стійкість ядерного парку країни.

Як стверджується у пресрелізі, значення України в стратегії Westinghouse виходить за межі національних кордонів.

"Оскільки країни Центральної та Східної Європи прискорюють зусилля щодо посилення енергетичної безпеки та диверсифікації відходу від російських джерел енергії, Westinghouse розглядає Україну як ключового учасника зростаючої регіональної екосистеми американського реактора AP1000", – констатували у компанії.

З огляду на те, що проєкти AP1000 реалізуються або розглядаються в Польщі, Болгарії, Швеції, Словаччині, Нідерландах, Фінляндії та Словенії, поява великого європейського парку AP1000 відкриває можливості для підвищення ефективності, спільного досвіду та інтеграції регіональних ланцюгів постачання, говориться у пресрелізі.

"Україна має унікальне положення як центр ядерної досконалості – вносячи інженерний досвід, виробничі можливості та інновації, які підтримуватимуть наступне покоління проєктів чистої енергетики по всій Європі", – підсумували у Westinghouse.

Як повідомлялося, американська компанія та "Енергоатом" працюють над розгортанням реакторів AP1000 в Україні, зокрема, на енергоблоках №5 і №6 на Хмельницькій АЕС.