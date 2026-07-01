Інтерфакс-Україна
Економіка
18:25 01.07.2026

Потужності виробника туалетного паперу ТМ "Сніжна Панда" в Одесі частково знищені ракетним ударом

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Частина виробничо-складських приміщень великого українського виробника санітарно-гігієнічної паперової продукції ТМ "Сніжна Панда" в Одесі знищена внаслідок ворожого ракетного удару та масштабної пожежі у середу.

"Друзі, ділимося з вами важкими новинами. Внаслідок ворожого ракетного удару та масштабної пожежі вщент знищена частина наших виробничо-складських приміщень. На жаль, є постраждалі серед наших співробітників – зараз їм надається уся необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Компанія зазначає, що вже 14 років "Сніжна Панда" "створює затишок і дбає про комфорт у домівках українців".

"Саме тут був найважливіший хаб, звідки ми відправляли продукцію "Сніжної Панди" (а також товари інших наших брендів, таких як "Ніжний дотик", "Zoo Zoo", "Helper", "Helper Professional") в усі куточки країни", – зазначила компанія у дописі.

Компанія наразі оцінює масштаби руйнувань та приймаємо першочергові рішення.

У дописі зазначається, що детальну інформацію буде надано після прояснення ситуації.

Як повідомлялось, 1 липня російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по Одеській області, за попередніми даними загинуло двоє людей, ще 15 постраждало.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначав, що зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, у зв’язку з цим виникла пожежа, яка наразі ліквідована.

Виробником продукції ТМ "Сніжна Панда" (серветок, рушників та туалетного паперу з привозного целюлозного паперу-основи) є ТОВ "Блумі", яка працює з 2012 року. Продукція виробляється на потужностях ПП "Омега Брокерс" – одного із провідних українських виробників мийних, дезінфекційних та санітарно-гігієнічних засобів.

У січні-березні поточного року ТОВ "Блумі" випустило продукцію на 118,5 млн грн, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Теги: #ракетний #потужності #одеса #сніжна_панда

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