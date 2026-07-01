ОККО за останні два місяці втратила внаслідок обстрілів РФ 4 нафтобази, 8 АЗК були пошкоджені – СЕО

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Мережа АЗК ОККО за останні два місяці внаслідок обстрілів РФ втратила чотири нафтобази, вісім АЗК були тією чи іншою мірою пошкоджені, повідомив CEO Group Василь Даниляк.

"На жаль, ця проблема (обстріли РФ – ЕР) стосується і нафтобаз, і заправок. По нафтобазах це ще більш боляче, ніж по АЗС. Ми за останні два місяці втратили чотири нафтобази з великою кількістю товару. Частина нафтобаз була наша, частина партнерських з нашим товаром, збитки були величезні. По заправках теж є втрати (…). Так чи інакше були пошкоджені 8 заправок", – сказав Даниляк у спілкуванні з журналістами під час престуру.

Він додав, що, зокрема, кілька тижнів тому була повністю зруйнована внаслідок сильного вибуху, спричиненого "шахедом", розташована на трасі між Херсоном і Миколаєвом АЗС. Також там постраждало багато людей та загинула працівниця станції.

За словами Даниляка, втрачені об’єкти були розташовані переважно в Сумській, Запорізькій, Харківській областях.

СЕО ОККО зазначив, що при незначних втратах після обстрілів, коли "заправка залишається більш-менш цілою", мережа намагається оперативно відновити її роботу, у більш важких випадках на це потрібно більше часу та інвестицій.

При цьому Даниляк зауважив, що мережі випробовують різні способи захисту від ударів РФ, та наголосив, що обстріли будуть продовжуватися.

"Відповідно є якісь напівзаходи, які пробують наші колеги. Ми ще спробуємо. У прифронті заправки не так гарно виглядають. Там вони завалені габіонами, в тому числі й операторні. Пробували антидронові сітки. Від FPV вони допомагають, але не рятують від "шахедів" та "ланцетів", – розповів СЕО ОККО.

Як повідомлялося, у ніч на 1 липня була атакована АЗК WOG у Дніпропетровській області, внаслідок якої загинула операторка.

Всього в цю ніч, за даними голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, окупанти атакували п’ять АЗС в області. За його словами, до цього також були удари по заправках в області, а за останні тижні подібні атаки були у Харківській, Миколаївській, Херсонській областях.

Раніше начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про низку ударів російських окупантів по території області, три з яких прийшлися саме на АЗС.

24 червня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що РФ завдала удару по АЗК "Укрнафти" одразу в трьох областях країни: Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській. За словами Корецького, під час однієї з атак "шахеда" серйозно поранено працівницю АЗК, яку госпіталізували у важкому стані. Сама станція внаслідок руйнувань зупинила роботу.

Наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів (АЗК). Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн акцентував увагу на тому, що атаки РФ по мережах АЗК продовжуються. Він зазначив, що нещодавно одна з великих мереж втратила нафтобазу з пальним на $1,5 млн, а, зокрема, WOG уже втратив шість-сім АЗК по $1 млн кожен.