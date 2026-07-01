Середня зарплата в Україні у травні виросла на 1,5% і становила 30,961 тис. грн – Держстат

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Середня заробітна плата штатних працівників України у травні зросла на 1,5% порівняно з квітнем 2026 року і становила 30,961 тис. грн, повідомили у Державній службі статистики (Держстат).

За даними статвідомства, найвищий рівень середньої зарплати у травні-2026 зафіксовано в Києві – 47,115 тис. грн та Київський області – 32,374 тис. грн, найнижчий у Кіровоградській – 22,336 тис. грн і Чернівецькій – 22,354 тис. грн областях.

У травні 2026 року найвища оплата праці спостерігалася у сфері інформації та телекомунікацій – 76,997 тис. грн, фінансової та страхової діяльності – 64,349 тис. грн, професійної, наукової та технічної діяльності – 38,298 тис. грн, державному управлінні й обороні – 36,61 тис. грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі – 35,791 тис. грн, у промисловості – 33,475 тис. грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур’єрської служб – 29,158 тис. грн, у сфері операцій з нерухомістю – 25,756 тис. грн, у будівництві – 24,851 тис. грн.

При цьому найнижча середня заробітна плата спостерігалася в сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 21,734 тис. грн, у працівників охорони здоров’я і соцдопомоги – 21,554 тис. грн та освітян – 21,122 тис. грн.

Згідно з даними статвідомства, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 червня 2026 року становила 3,8 млрд грн (у квітні – 3,7 млрд грн)

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Як повідомлялося, споживча інфляція, за даними Держстату, у травні сповільнилася до 8,2% у річному вимірі, тоді як базова незначно пришвидшилася – до 7,9%. Обидва показники перевищили квітневий прогноз НБУ переважно через наслідки попереднього подорожчання енергоносіїв.

Нацбанк очікує, що в найближчі місяці інфляція залишатиметься близькою до поточного рівня, наприкінці року пришвидшиться, а у 2027 році знову почне сповільнюватися.

Зростання цін стримуватиме достатня пропозиція сирих продуктів харчування, тоді як тиск на інфляцію підтримуватимуть підвищені витрати бізнесу, попереднє послаблення гривні та подальше зростання зарплат на тлі дефіциту кадрів, розраховують у центробанку.