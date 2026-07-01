Понад 16 млн кв.м дорожнього покриття відновлено в Україні з початку 2026р. – Мінрозвитку

За останню добу в Україні відновлено ще понад 90 тис. кв. м доріг, а від початку року – вже більш ніж 16 млн кв. м дорожнього покриття, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

"Продовжуємо виконувати ремонтні роботи на дорогах, щоб забезпечити безперервне транспортне сполучення між регіонами та роботу міжнародних маршрутів. Попри всі виклики воєнного часу, відновлюємо дорожнє покриття там, де це найбільш необхідно", – цитується у релізі віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Зазначається, що серед ключових об’єктів визначено дороги державного значення у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях.

У відомстві уточнили, що кожного дня на дорогах країни працюють понад 70 дорожніх бригад і більш ніж 700 фахівців.

На початку червня повідомлялось, що з резервного фонду державного бюджету уряд виділив додатково 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення.

Крім того, уточнювалось, що у червні на дорогах державного значення від початку 2026 року ліквідовано понад 15,3 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття, серед ключових напрямків, де виконано значний обсяг робіт, є міжнародна траса М-07 Київ-Ковель-Ягодин.