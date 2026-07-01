Детективи БЕБ повідомили про підозру трьом посадовцям Рівненської митниці у справі про збитки бюджету на 2,3 млн грн

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру трьом головним державним інспекторам Рівненської митниці у зловживанні службовим становищем, що призвело до недоотримання державним бюджетом понад 2,3 млн грн митних платежів.

Як повідомляється на сайті БЕБ з посиланням на дані слідства, посадовці митного посту "Рівне" забезпечили митне оформлення імпортної спецтехніки для переміщення вантажів із заниженою митною вартістю. Детективи встановили, що інспектори проігнорували спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, не перевірили дані митних декларацій і товаросупровідних документів та завершили оформлення без проведення необхідних контрольних заходів.

Йдеться про дев’ять епізодів оформлення навантажувачів марки JCB, щодо яких до митниці подавали документи з неправдивими відомостями про рік виготовлення та фактурну вартість, яка у кілька разів була нижчою за реальну.

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях Рівненської митниці, митного посту "Рівне" та за місцями проживання фігурантів, вилучивши мобільні телефони, документи і печатки. Трьом посадовцям повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Досудове розслідування триває за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.