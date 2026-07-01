Інтерфакс-Україна
Економіка
15:28 01.07.2026

Очікування ділової активності у червні знизилися, але залишилися позитивними, – НБУ

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Очікування ділової активності у червні знизилися, але залишилися позитивними, – НБУ
Фото: https://bank.gov.ua

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у червні 2026 року знизився до 50,4 із 52,1 у травні, однак перевищив показник червня 2025 року (50,0), повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

"Бізнес у червні вчетверте поспіль надав позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності, поліпшивши їх у річному вимірі", – зазначили у Нацбанку.

Позитивні оцінки бізнесу підтримали активніше надходження зовнішнього фінансування, зниження цін на пальне, стабільна ситуація в енергетиці та стійкий споживчий попит.

Водночас їх стримували руйнування виробничої, логістичної та енергетичної інфраструктури, зростання витрат на оплату праці через дефіцит кадрів, а також незначне посилення інфляційних і курсових очікувань.

Найвищі оцінки вчетверте поспіль продемонстрували підприємства будівництва: секторальний індекс у червні становив 54,5 проти 55,3 у травні та 50,4 у червні 2025 року.

Сектор підтримали фінансування будівництва й ремонту доріг, відновлення пошкодженої інфраструктури та сприятлива погода. Будівельні компанії очікували збільшення обсягів робіт, нових замовлень і закупівель матеріалів та послуг підрядників, хоча оцінки доступності останніх погіршилися.

Промислові підприємства надали нейтральні оцінки ділової активності: секторальний індекс у червні знизився до 50,0 із 52,4 у травні та був нижчим за 50,4 у червні 2025 року.

Промисловці й надалі очікували збільшення виробництва та нових замовлень, хоча менш активно, ніж у травні. Водночас вони прогнозували скорочення експортних замовлень, незавершеного виробництва, залишків готової продукції та запасів сировини.

Сфера послуг залишилася у позитивній зоні четвертий місяць поспіль, хоча секторальний індекс у червні знизився до 50,2 із 53,1 у травні, перевищивши торішній показник 48,3.

Стабільна ситуація в енергосистемі, налагодження логістики та здешевлення пального підтримували ділову активність, однак підприємства сектору стали стриманішими в оцінках майбутніх обсягів послуг і нових замовлень.

Підприємства торгівлі після стриманих оцінок у травні повернулися до позитивних: секторальний індекс зріс до 50,6 із 49,6, однак залишився нижчим за показник червня 2025 року – 52,0.

Достатня пропозиція товарів і пожвавлення споживчого попиту поліпшили оцінки торговельних компаній щодо товарообороту та закупівлі товарів. Водночас вони очікували скорочення товарних запасів і повільнішого зниження торговельної маржі.

У всіх секторах очікували подальшого сповільнення зростання закупівельних цін, вартості сировини й матеріалів, а також цін на власну продукцію та послуги.

Лише будівельні підприємства розраховували на збільшення чисельності працівників, тоді як представники інших секторів очікували скорочення персоналу, найбільше – у промисловості.

Опитування проводилося з 3 до 22 червня серед 587 підприємств, із яких 45,1% представляли промисловість, 25,9% – сферу послуг, 23,0% – торгівлю та 6,0% – будівництво.

За розміром великі підприємства становили 32,0% респондентів, 29,0% – середні та 39,0% – малі. Експортні й імпортні операції здійснювали 34,8% опитаних, лише експортні – 9,5%, лише імпортні – 17,5%, тоді як 38,2% не здійснювали зовнішньоекономічних операцій.

Теги: #нбу #червень #іода

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