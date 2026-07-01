Інтерфакс-Україна
Економіка
13:51 01.07.2026

МБРР надав майже $600 млн на соцвиплати найбільш вразливим категоріям громадян – Свириденко

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МБРР надав майже $600 млн на соцвиплати найбільш вразливим категоріям громадян – Свириденко
Фото: Урядовий портал

Майже $600 млн для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян надійшло до Державного бюджету України від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Фінансування включає $300 млн за підтримки японських гарантій, а також $298,75 млн за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить $880 млн… Для отримання фінансування в межах спільного зі Світовим банком проєкту SPIRIT Уряд виконав усі необхідні умови", – написала Свириденко в Телеграм.

За її словами, проєкт охопить понад 1 млн українців, які потребують соціальної підтримки. Фінансування в межах проєкту покриватиме 18 видів соціальних виплат, зокрема допомогу сім’ям з дітьми, дітям із тяжкими захворюваннями, дітям-сиротам, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, особам з інвалідністю, багатодітним родинам, оплату послуги "муніципальна няня", допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку, програму "єЯсла", а також інші програми соціальної підтримки, що фінансуються з державного бюджету та не пов’язані з військовими цілями.

Теги: #мбрр #виплати

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