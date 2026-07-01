Інтерфакс-Україна
Економіка
13:50 01.07.2026

Перегляд критеріїв бронювання є справедливим на тлі зростання кількості заброньованих, це стосуватиметься 20% підприємств - Соболев

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Перегляд підходів до бронювання військовозобов’язаних є справедливим і своєчасним кроком з огляду на суттєве зростання кількості заброньованих та потребу Збройних сил у людському ресурсі, заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Останні підходи до бронювання системно переглядалися понад півтора року тому, в грудні 2024 року. За умов повномасштабної війни це надзвичайно тривалий період. Зважаючи на суттєве зростання кількості заброньованих і на потребу Збройних сил у людському ресурсі, перегляд критеріїв є справедливим і своєчасним кроком", - пояснив Соболев під час виступу в Раді в середу.

За словами міністра, ухвалена у червні Кабінетом міністрів постанова передбачає три основні зміни: оновлення зарплатного критерію, секторальних вимог та зміну обрахунку квоти для сумісників. Зокрема, через зростання середньої зарплати в країні відповідний критерій підвищено до трьох мінімальних заробітних плат - 25,9 тис. грн, тоді як для прифронтових територій вимогу залишено без змін - 21,6 тис. грн.

Соболев також уточнив, що держоргани мають переглянути власні галузеві та регіональні критерії для посилення їхнього зв’язку зі сферами оборони та критичної інфраструктури. Наразі застосовано 15 таких наказів міністерств, решту оприлюднять до кінця тижня. За оцінками міністра, оновлення критеріїв зачепить приблизно 20% підприємств, тоді як для решти діятиме спрощений порядок підтвердження статусу на підставі довідки про середню зарплату за останній місяць та податкового розрахунку до 10 серпня.

Крім того, очільник відомства звернув увагу на зміну правил для працівників-сумісників, які відтепер враховуватимуться в квоті 50% лише за одним місцем роботи - де строк трудових відносин є найбільшим.

Як повідомлялося, Мінекономіки наказом № 6954 від 24 червня 2026 року вже переглянуло критерії визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки, суттєво збільшивши вимоги щодо площі оброблюваних угідь, обсягів річного доходу та рівня середніх заробітних плат для суб’єктів господарювання.

Зокрема, для сільськогосподарського сектору міністерство вдвічі підвищило мінімальну площу оброблюваних угідь - з 500 га до 1000 га, а поріг річного доходу агропідприємств зріс з 20 млн грн до 40 млн грн. У лісовому господарстві вимоги до площі постійного користування земельними ділянками зросли у п’ять разів - з 500 га до 2500 га. Наказом також запроваджено диференційовані зарплатні коефіцієнти (2 та 3) залежно від кількості працівників підприємств та для постійних представництв нерезидентів.

Теги: #бронювання #критерії

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