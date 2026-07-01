Інтерфакс-Україна
Економіка
13:48 01.07.2026

Ощадбанк за 2 роки надав ветеранському бізнесу 127 кредитів на суму 210 млн грн

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Ощадбанк за 2 роки надав ветеранському бізнесу 127 кредитів на суму 210 млн грн

Державний Ощадбанк за два роки реалізації власної комплексної програми підтримки ветеранського підприємництва "Бізнес 4.5.0" надав 127 кредитів на загальну суму 210 млн грн.

Згідно з повідомленням банку на сайті у середу, середній обсяг фінансування перевищив 1,6 млн грн на один проєкт. Також за цей час клієнти цієї категорії відкрили в банку понад 1,9 тис. рахунків для ведення підприємницької діяльності.

Банк уточнив, що програму "Бізнес 4.5.0" він запустив у квітні 2024 року з метою комплексної підтримки ветеранів, які прагнуть започаткувати або розвинути власну справу після повернення до цивільного життя.

Ощад також зазначив, що є уповноваженим банком держпрограми єРобота, і за цей час здійснив верифікацію заявок на 1,35 млрд грн грантів для 2400 ветеранів-підприємців та членів їхніх родин. За даними Ощада, з цієї суми 1,15 млрд грн уже фактично перераховано отримувачам.

Завдяки цьому фінансуванню в Україні буде створено понад 5000 нових робочих місць, резюмував Ощад.

"Ветеранський бізнес – не лише інструмент соціальної адаптації, а й повноцінний сектор економіки з високою фінансовою дисципліною. Загалом за два роки Ощадбанк верифікував запити на гранти для ветеранів та надав їм кредитів на суму понад 1,56 млрд грн (…). Наша комплексна програма поєднує грантову складову від уряду, пільгове фінансування, готові бізнес-рішення та спеціальні банківські сервіси, щоб допомогти ветеранам розвивати бізнес, ставати драйверами економічного зростання та амбасадорами відбудови України", – прокоментувала членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька,

Ощад зазначив, що створення умов для фінансової та соціальної адаптації ветеранів є невід’ємною частиною загальної стратегії безбар’єрності, яку банк впроваджує на всіх рівнях своєї діяльності понад 12 років. У межах цієї стратегії підтримка ветеранського підприємництва стає базовою умовою розвитку інклюзивного бізнес-середовища в Україні, вказав Ощад.

Теги: #ощадбанк #ветерани

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