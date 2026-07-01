Приріст заброньованих в усіх секторах економіки України за рік склав понад 300 тис. осіб та 9 тис. підприємств - Соболев

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Загальна кількість заброньованих працівників в усіх секторах економіки України за останні 12 місяців зросла на понад 300 тис. осіб, а перелік критично важливих суб’єктів господарювання поповнили 9 тис. підприємств, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"За останній рік ми фіксуємо стійку та суттєво тенденцію до зростання загальної кількості заброньованих усих секторах економіки… Активне зростання ми спостерігаємо саме в останні місяці за такими галузями, як переробна промисловість, будівництво та транспорт", - сказав міністр під час виступу в Раді в середу.

За його словами, значна частина приросту серед заброньованих працівників припадає на прифронтові території, де після впровадження восени додаткової 100%-вої квоти кількість заброньованих подвоїлася - до 100 тис. осіб.

Він додав, що критично важливі підприємства сьогодні генерують 60% надходжень та бізнесу.