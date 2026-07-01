Інтерфакс-Україна
Економіка
13:33 01.07.2026

Приріст заброньованих в усіх секторах економіки України за рік склав понад 300 тис. осіб та 9 тис. підприємств - Соболев

1 хв читати
Приріст заброньованих в усіх секторах економіки України за рік склав понад 300 тис. осіб та 9 тис. підприємств - Соболев
Фото: https://www.facebook.com/

Загальна кількість заброньованих працівників в усіх секторах економіки України за останні 12 місяців зросла на понад 300 тис. осіб, а перелік критично важливих суб’єктів господарювання поповнили 9 тис. підприємств, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"За останній рік ми фіксуємо стійку та суттєво тенденцію до зростання загальної кількості заброньованих усих секторах економіки… Активне зростання ми спостерігаємо саме в останні місяці за такими галузями, як переробна промисловість, будівництво та транспорт", - сказав міністр під час виступу в Раді в середу.

За його словами, значна частина приросту серед заброньованих працівників припадає на прифронтові території, де після впровадження восени додаткової 100%-вої квоти кількість заброньованих подвоїлася - до 100 тис. осіб.

Він додав, що критично важливі підприємства сьогодні генерують 60% надходжень та бізнесу.

Теги: #збільшення #бронювання #економіка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 30.06.2026
Рада викликала міністра економіки Соболева на пленарне засідання

Рада викликала міністра економіки Соболева на пленарне засідання

16:20 26.06.2026
Україні потрібна економіка майбутнього, а не відбудова старих індустрій - Порошенко

Україні потрібна економіка майбутнього, а не відбудова старих індустрій - Порошенко

07:08 26.06.2026
Мінмолодьспорту оновило критерії отримання критичності для підприємства у сфері фізкультури і спорту

Мінмолодьспорту оновило критерії отримання критичності для підприємства у сфері фізкультури і спорту

13:58 24.06.2026
Українці надзвичайно важливі для польської економіки, і це шанс для них добре заробити – Квасневський

Українці надзвичайно важливі для польської економіки, і це шанс для них добре заробити – Квасневський

12:53 23.06.2026
Економіка України зростає третій місяць поспіль, у травні на 0,9% – ІЕД

Економіка України зростає третій місяць поспіль, у травні на 0,9% – ІЕД

06:51 19.06.2026
Нова економічна стратегія України має бути готова за пів року – Тігіпко

Нова економічна стратегія України має бути готова за пів року – Тігіпко

21:58 17.06.2026
Повоєнна економіка України має стати найліберальнішою та найконкурентнішою в ЄС – Буданов

Повоєнна економіка України має стати найліберальнішою та найконкурентнішою в ЄС – Буданов

16:03 12.06.2026
НУР планує забезпечити EUR3,3 млрд додаткового фінансування до 2030р.

НУР планує забезпечити EUR3,3 млрд додаткового фінансування до 2030р.

17:02 11.06.2026
Кабмін утворив Міжвідомчу робочу групу з питань детінізації економіки

Кабмін утворив Міжвідомчу робочу групу з питань детінізації економіки

18:37 08.06.2026
Юрист роз'яснив основні зміни до правил бронювання

Юрист роз'яснив основні зміни до правил бронювання

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП відмовилася переглядати тариф "Укренерго" на передачу до зняття законодавчої колізії

"Нафтогаз" оголосив пропозицію про реструктуризацію євробондів -2026 на EUR600 млн та євробондів-2028 на $500 млн

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

ОСТАННЄ

Varus відкриває перший магазин у Вінниці

Компанія "Генерал Черешня" придбала квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва

Україна в серпні приєднається до глобальної системи збереження генетичних ресурсів рослин – Мінекономіки

Найскладніша ситуація з е/е через обстріли склалася на Сумщині, негода знеструмила понад 80 населених пунктів

УРБ підтримала заклик Ради Підприємництва Польщі щодо деескалації напруги та зміцнення співпраці

Детективи БЕБ викрили мережу збуту е-сигарет на 70 магазинів та вилучили продукцію на 55 млн грн

Ощадбанк звільнив CFO Стринжу за угодою сторін

Угода про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ набула чинності з 1 липня - ДМС

Доходи загального фонду держбюджету у червні-2026 завдяки грантам на 85% перевищили доходи червня-2025

Голова енергокомітету Ради пропонує економічно заохочувати населення знижувати споживання е/е в піки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА