Varus відкриває перший магазин у Вінниці

Мережа супермаркетів Varus 3 липня відкриє перший магазин у Вінниці, повідомляє пресслужба компанії.

Новий магазин розташовано у ТЦ "ПетроЦентр" (просп. Коцюбинського, 70). В ньому представлено все необхідне для щоденного та сімейного шопінгу: свіже м’ясо і риба, овочі та фрукти, молочна продукція, кондитерські вироби, готові страви та делікатеси. Працюватимуть VARUS CAFE з кавою та піцою, зони з випічкою, WOK, каси самообслуговування та Scan&Go для швидких покупок. Доступна можливість замовлення товарів на VARUS.UA з отриманням у цьому магазині в зручний час.

Як повідомила Українська рада торгових центрів, цей магазин відкривають на місці колишнього супермаркету "ЕКО маркет", який був останньою точкою цієї мережі в місті.

Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин було відкрито 2003 року в Дніпрі. У 2025 році було відкрито сім нових. Наразі загальна кількість – 119 супермаркетів у різних містах України.

Мережа працює у декількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go та інтернет-магазин Varus.ua.

За даними компанії, товарообіг її мережі у 2025 році збільшився на 19,5% – до 28,8 млрд грн. Обсяг податкових платежів до бюджетів усіх рівнів становив 1,99 млрд грн, що на 13,45% більше, ніж у 2024 році.

Відповідно до даних Opendatabot, власником ТОВ "Омега" є кіпрська "Вейгант ентерпрайзіс лімітед". Кінцевими бенефіціарами вказано Валерія Кіптика і Руслана Шостака.