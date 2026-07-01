Інтерфакс-Україна
Економіка
12:20 01.07.2026

Компанія "Генерал Черешня" придбала квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва

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Українська defence tech компанія "Генерал Черешня" придбала на аукціоні за 13,5 млн грн київську квартиру пропагандиста Артемія Лебедєва на вул. Ярославів Вал.

"Компанія "Генерал Черешня" придбала на аукціоні квартиру пропагандиста Артемія Лебедєва. Кошти від продажу підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Що буде далі із квартирою? "Генерал Черешня" зробить з неї простір для нової української культури. Деталі – пізніше", – йдеться у повідомленні на сторінці компанії у Facebook.

У компанії нагадали, що Артемій Лебедєв – російський дизайнер, бізнесмен і пропагандист.

"У 2022 році він приїхав до окупованого Енергодара нашої рідної Запорізької області та видерся на дах 6-го енергоблоку АЕС… Для нас було абсолютно принциповим забрати його квартиру для суспільної користі… Повернули квартиру – повернемо й Енергодар!" – акцентували у компанії.

За даними Prozorro, квартиру продавали за стартовою ціною 10 млн грн, остаточна пропозиція переможця склала 13,5 млн грн. Іншим претендентом було ТОВ "Атоменергомашбуд".

У російського дизайнера та пропагандиста Артемія Лебедєва було дві конфісковані квартири в Києві: площею 138,5 м² на вул. Ярославів Вал (з видом на Золоті Ворота), друга квартира площею 193 м² на вул. Саксаганського, обидві квартири конфісковані рішенням ВАКС у липні 2023 року.

Теги: #квартира #лебедєв #генерал_черешня

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