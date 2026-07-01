Україна в серпні приєднається до глобальної системи збереження генетичних ресурсів рослин – Мінекономіки

Україна у серпні 2026 року стане 156-ю договірною стороною Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на сайті.

Згідно з релізом, приєднання до договору відкриє для України доступ до глобального генофонду із 2 млн зразків найважливіших сільськогосподарських культур світу.

У свою чергу у жовтні Україна передасть першу тисячу зразків насіння зернових і кормових культур до Глобального насіннєвого сховища на Шпіцбергені.

"Приєднання до Міжнародного договору надасть Україні доступ до глобальної системи генетичних ресурсів рослин, що має критично важливе значення для селекції та відновлення аграрного сектору. Це дозволить створювати нові сорти, стійкі до кліматичних змін та хвороб", – цитує пресслужба заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького.

Як зазначено у повідомленні, інтеграція до світового генофонду допоможе зберегти українські генетичні надбання. "Через воєнні дії вітчизняний науковий фонд зазнав серйозних втрат – велика частина генетичних колекцій опинилася на окупованих територіях, тому зараз критично важливо захистити наявні фонди", – зауважили в Мінекономіки.

У міністерстві зазначили, що членство в договорі надасть українським науковцям доступ до Глобальної інформаційної системи договору (GLIS), а також можливість використовувати світові генетичні ресурси для створення нових сортів рослин, стійких до шкідників, хвороб і зміни клімату.

За інформацією Мінекономіки, Національний генбанк України входить до десятки найбільших у світі та налічує понад 154,3 тис. зразків 2 002 видів рослин, з яких майже 57 тис. мають українське походження. Через повномасштабну війну частина генетичних колекцій опинилася на окупованих територіях, а інфраструктура генбанку зазнала пошкоджень.

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року за підтримки ФАО, Європейської комісії, NordGen та Глобального трастового фонду різноманіття культур було створено дублетний центр для резервного зберігання українських зразків насіння.