Найскладніша ситуація з е/е через обстріли склалася на Сумщині, негода знеструмила понад 80 населених пунктів

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури тимчасово залишається без електропостачання частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Найскладніша ситуація на Сумщині – тут без світла залишається найбільша кількість споживачів через пошкодження енергооб’єктів бойовими діями та обстрілами РФ", – сказав він під час брифінгу в Міненерго, який транслювався в Телеграм.

Некрасов зазначив, що енергетики працюють цілодобово, аби якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Водночас він акцентував, що через негоду без електропостачання залишаються понад 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Там ремонтні бригади теж працюють над відновленням електропостачання.

Загалом в енергосистемі, за даними НЕК "Укренерго", споживання електроенергії тримається на високому рівні, який відповідає показникам, встановленим з початку тижня, і продовжує викликати необхідність обмеження електропостачання. Як і було анонсовано у вівторок увечері, в середу відключення світла триватимуть для населення і промисловості з 17:00 до 22:00.

"Закликаємо споживачів за можливості перенести користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 16:00, а в години максимального навантаження – з 16:00 до 23:00 – якомога ощадливіше споживати електроенергію. Це допомагає підтримувати стабільну роботу енергосистеми та мінімізувати необхідність застосування обмежень", – наголошує "Укренерго".