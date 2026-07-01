УРБ підтримала заклик Ради Підприємництва Польщі щодо деескалації напруги та зміцнення співпраці

Українська Рада Бізнесу (УРБ) висловила підтримку зверненню Ради Підприємництва Республіки Польща щодо деескалації напруги у польсько-українських відносинах та зміцнення економічної співпраці між державами.

В заяві на офіційному сайті УРБ йдеться про заклик до діалогу, потребу в взаємній повазі та конструктивну співпрацю як найкращий шлях для подолання розбіжностей і зміцнення довіри між народами. В УРБ наголосили, що після початку повномасштабної російської агресії в Україну Польща надала безпрецедентну політичну, гуманітарну, військову та економічну підтримку, яку високо цінує український народ.

Водночас в організації зауважили, що Україна вже понад чотири роки стримує російську агресію, захищаючи безпеку всієї Європи, а український бізнес, попри війну, забезпечує функціонування, зберігає робочі місця, сплачує податки та підтримує обороноздатність. Крім того, вимушено переміщені українські громадяни та підприємці стали активними учасниками економічного життя Польщі, де вони працюють, інвестують, створюють робочі місця та сплачують податки і соціальні внески.

"Стратегічне партнерство України та Польщі є одним із ключових чинників безпеки, економічної стійкості та конкурентоспроможності Європи. Саме тому бізнес наших країн має залишатися майданчиком для конструктивного діалогу, взаємної поваги та розвитку спільних можливостей навіть у періоди політичних чи історичних дискусії", - йдеться в заяві.

В УРБ переконані, що тимчасові політичні чи історичні суперечності не повинні перекреслювати досягнення останніх років, послаблювати співпрацю або створювати ризики для спільного європейського майбутнього, які можуть бути використані ворогами.. З огляду на це, бізнес-спільнота закликала органи влади, громадянське суспільство та підприємців обох країн підтримувати відкритий діалог, розвивати економічне партнерство та шукати рішення для зміцнення взаємної довіри, торгівлі й спільного розвитку.

Як повідомлялося, раніше Польська Рада підприємництва та Польсько-українська господарча палата також виступили із закликами до політиків обох країн уникати конфронтації, наголошуючи, що загострення відносин шкодить інтересам обох сторін та перешкоджає майбутній участі польських фірм у відбудові України.

Українська рада бізнесу (УРБ) створена у 2017 році та є найбільшим в Україні об’єднанням, до якого входять 132 бізнес-асоціацій, таким чином вона представляє інтереси понад 31 тис. підприємств різних галузей економіки.